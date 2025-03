MWC 2025: scoperte sorprendenti nel secondo giorno del Congresso Mondiale della Mobilità

Il Congresso Mondiale della Mobilità 2025 continua a sorprendere con nuove tecnologie e dispositivi all'avanguardia. Con la prima giornata già caratterizzata da notevoli innovazioni, il secondo giorno ha portato alla ribalta gadget intriganti come smartphone ultra-sottili, proiettori portatili e laptop 3D. Rimanete aggiornati sulle ultime novità grazie al nostro blog live dedicato all'evento.

Uno smartphone sottile come mai visto prima

Il TECNO SPARK SLIM ha catturato l'attenzione per la sua straordinaria sottigliezza, con uno spessore di soli 0,23 pollici. Questo dispositivo potrebbe rivoluzionare il mercato degli smartphone, dove molte aziende, come Apple col suo futuro iPhone 17 Air e Samsung con il Galaxy S25 Edge, si stanno cimentando nella produzione di telefoni sempre più sottili. Tuttavia, il TECNO SPARK SLIM si distingue non solo per il design ma anche per la sua dotazione tecnica: monta uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con un refresh rate di 144Hz e due fotocamere da 50MP. La batteria da 5.200 mAh, che supera quella del Galaxy S25 Ultra, supporta una ricarica rapida fino a 45W. Per il momento, il dispositivo rimane un semplice prototipo, ma l'azienda è fiduciosa nella domanda futuro per una versione di produzione.

Proiettore portatile da 80 pollici, una novità da non perdere

Al MWC non mancano novità sorprendenti, come l'AURZEN ZIP, un proiettore portatile dal design tri-fold che consente di viaggiare con facilità. Questo dispositivo può proiettare immagini fino a 80 pollici, automaticamente adattando la qualità dell'immagine alla superficie su cui viene proiettata. Completamente wireless, il proiettore si connette senza sforzo ai dispositivi attraverso casting wireless o un dongle HDMI. Tuttavia, è importante sottolineare che la risoluzione è limitata a 720p, e la durata della batteria si ferma a 90 minuti, suggerendo che gli utenti dovranno pianificare attentamente le loro proiezioni. Il prezzo parte da 299 dollari, con spedizioni programmate per il mese prossimo.

Il laptop 3D di Lenovo: un passo verso il futuro

Lenovo sta cercando di rivoluzionare l'interazione con i display grazie al suo laptop THINKBOOK 3D presentato al MWC 2025. Con un display da 3,2K, questo dispositivo consente di passare dal 3D al 2D senza l'uso di occhiali, un'idea già esplorata da Acer lo scorso anno. La novità di Lenovo si trova nell'abbinamento con un anello AI, che consente il controllo tramite gesti, rendendo possibile l'interazione con modelli 3D senza toccare fisicamente il computer. Anche se si tratta attualmente di un concetto, le aspettative sono alte per la trasformazione di questa idea in realtà.

IdeaPad Slim 3x: il nuovo volto dei laptop economici

Il mondo dei laptop budget è stato rinfrescato dalla presentazione dell'IDEAPAD SLIM 3X di Lenovo. Grazie al suo design innovativo e prestazioni migliorate grazie al processore Snapdragon X, questo laptop dimostra che anche i dispositivi a basso costo possono offrire qualità soddisfacente. Il prezzo è fissato a 649 dollari e include un lettore SD completo e supporto per WI-FI 7. Tuttavia, non tutto è perfetto: il display può risultare un po' poco luminoso, ma la prima impressione lascia ben sperare nel suo potenziale qualità/prezzo.

Opera decolla con un'intelligenza artificiale avanzata

L'Opera Browser ha fatto notizia al MWC 2025 lanciando il suo nuovo BROWSER OPERATOR, che rappresenta un passo avanti nel campo dell'intelligenza artificiale applicata ai browser. Rispetto ai programmi concorrenti come quelli di OpenAI, la nuova offerta di Opera promette di essere più veloce e sicura. La gestione di compiti complessi avviene in modo rapido, come nel caso della prenotazione di biglietti per il calcio, dove considera prezzo, posizione e disponibilità. Attualmente disponibile in anteprima, il Browser Operator è atteso come parte di un futuro rilascio di funzionalità AI.

Il MWC 2025 sta mostrando un panorama ricco di novità che potrebbero cambiare il modo in cui usiamo la tecnologia quotidianamente. Con ancora alcuni giorni di evento da vivere, non resta che continuare a seguire l'onda di innovazione e creatività.