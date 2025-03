MWC 2025: I vincitori dei Global Mobile Awards rivelati

Si conclude oggi il Mobile World Congress 2025, evento annuale di riferimento per il settore della telefonia mobile. Durante questa edizione, sono stati annunciati i vincitori dei Global Mobile Awards , riconoscimenti dedicati ai migliori prodotti e innovazioni del mercato. In tutto, sono stati assegnati 33 premi suddivisi in sette categorie, tra cui spiccano quattro premi nella sezione Device.

Premiazioni nella sezione Device

Il cuore della manifestazione si è concentrato sui dispositivi più innovativi e performanti dell'anno, con riconoscimenti alle migliori realizzazioni nel campo della tecnologia mobile. Il premio come Miglior Smartphone è andato al Google Pixel 9 Pro, un dispositivo che ha ricevuto elogi per le sue "prestazioni straordinarie, innovazione e leadership" nel mercato degli smartphone. Questo modello ha avuto la meglio su avversari di tutto rispetto, come l'iPhone 16 Pro, il Galaxy S24 Ultra, il Magic V3 e il vivo X200 Pro, tutti lanciati tra gennaio e dicembre 2024.

Innovazione tecnologica con Google Gemini

Un altro premio prestigioso è andato a Google Gemini, che ha trionfato nella categoria della Migliore Innovazione Disruptive. Questo riconoscimento valorizza l'innovazione nei componenti hardware e software all'interno dei dispositivi, come processori, fotocamere e schermi. Gemini si è distinto per l'impiego dell'intelligenza artificiale generativa, catturando l'attenzione della giuria. Tra i competitor nella stessa categoria si annoverano tecnologie come Galaxy AI, lo Snapdragon 8 Elite e la cerniera tri-fold sul Huawei Mate XT.

Dispositivi connessi: Tecno Mega Mini Gaming G1

Nella categoria del Miglior Dispositivo Connesso, il Tecno Mega Mini Gaming G1 ha primeggiato come uno dei prodotti più interessanti. Questo mini PC da gaming, il più piccolo al mondo con raffreddamento a liquido, è equipaggiato con un processore Intel Core i9-13900H e una GPU GeForce RTX 4060, proponendosi come una soluzione potente e altamente portatile. Con un prezzo di 1.699 dollari, questo dispositivo ha già fatto il suo ingresso sul mercato da alcuni mesi, attirando l'attenzione di appassionati di gaming e tecnologia.

Il miglior prodotto in mostra: Xiaomi 15 Ultra

Tra le varie novità presentate al Mobile World Congress, il premio per il Miglior Prodotto in Mostra è stato assegnato allo Xiaomi 15 Ultra. Questo smartphone ha catturato l'interesse dei visitatori con il suo design accattivante e le tecnologie all'avanguardia. La presentazione avvenuta presso il Gran Via di Barcellona ha messo in luce le qualità innovative e le caratteristiche distintive che lo rendono appetibile per i consumatori finali.

Con queste premiazioni, il MWC 2025 segna un altro capitolo nella storicità dell’innovazione nel settore mobile, evidenziando non solo i protagonisti attuali ma anche le direzioni verso cui il mercato si sta dirigendo nei prossimi anni.