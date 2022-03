Honor ha annunciato una serie di nuovi prodotti durante il Mobile World Congress 2022, in corso in questi giorni a Barcellona. L’ex sub-brand di Huawei ha presentato Earbuds 3 Pro e Honor Watch GS 3, ma quello che ha davvero catturato l’attenzione degli esperti del settore e ovviamente dei fan di Honor è senza dubbio il nuovo top di gamma Magic 4 Pro, che presenta una serie di caratteristiche molto interessanti.

Disponibile nei colori nero, bianco, ciano e oro, il prodotto di Honor presenta un “display a quattro curve” – simile al Galaxy S23 – LTPO da 6,81 pollici che si inclina leggermente verso i bordi in alto e in basso. Il display può contare anche sulla modulazione di larghezza di impulso (PWM) più alta di 1920 Hz: in questo modo viene preservata la vista degli utenti.

Lo schermo dispone inoltre di una frequenza di aggiornamento dinamica 1Hz-120Hz, ma anche del supporto per l’ampia gamma di colori HDR a 10 bit e di una tecnologia MEMC che esegue automaticamente l’upscaling delle riprese da SDR a HDR e ne aumenta la frequenza dei fotogrammi.

Honor Magic 4 Pro è alimentato con il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 1, abbinato ad un modem Qualcomm X65 da 10 Gigabit, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Dando uno sguardo sul retro del prodotto, si nota subito il kit di fotocamera simmetrica che ha reso famosa la serie Mate di Huawei. Il design simmetrico – che prende il nome di “Eye of Muse” – è caratterizzato da una tripla fotocamera con sensori identici da 50 MP per entrambe le funzioni della fotocamera ultrawide e principale, garantendo colori e bilanciamento del bianco coerenti in ogni scatto.

La fotocamera con zoom a periscopio da 64 MP, in grado di ottenere un ingrandimento ottico 3,5x e digitale 100x, completa l’ottimo comparto foto di Honor Magic 4 Pro.

Inoltre, il nuovo telefono dell’ex sub-brand di Huawei è il primo a fornire la registrazione video Log 4K a 10 bit a 60 fps (fotogrammi al secondo). Per farla breve, grazie alle funzionalità HONOR Magic-Log Movie Master e AI Film Effects gli utenti potranno effettuare riprese altamente professionali, praticamente cinematografiche.

Il nuovo smartphone viene inoltre fornito con uno dei caricabatterie più veloci attualmente a disposizione per un telefono cellulare: si tratta di un’unità da 100 W, che riesce a ricaricare la batteria da 4600 mAh in meno di mezz’ora. Ma l’aspetto più interessante è che il nuovo top di gamma di Honor può contare anche su una ricarica wireless da 100 W: con il caricabatterie wireless personalizzato da 100 W, stando a quanto affermato dalla società cinese, è possibile ricaricare il prodotto al 50% con soli 15 minuti di ricarica.

Come riportato anche da Phone Arena, Honor Magic 4 Pro verrà lanciato sul mercato il mese prossimo dall’azienda asiatica. Al momento non sono disponibili i dettagli sui prezzi, ma di certo ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Fonte Phone Arena