MWC 2021, Samsung annuncia una “sessione virtuale” per il 28 giugno

Il Mobile World Congress 2021 si tiene solitamente nel primo trimestre di ogni anno (precisamente a febbraio) nella splendida cornica di Barcellona. Tuttavia, la pandemia di coronavirus ha costretto gli organizzatori a cancellare l’edizione 2020 e a ripensare le date per quella di quest’anno. Il MWC, infatti, è stato spostato in estate, con l’inizio previsto per il 28 giugno e il termine il 1 luglio. L’obiettivo è di svolgere l’evento con le aziende in presenza, per provare a ridare una parvenza di normalità.

Tuttavia le defezioni non mancheranno. Tra le più importanti va registrata quella di Samsung, che ha deciso di partecipare ma solo in modalità virtuale. Il gigante di Seul è infatti una delle prime aziende a confermare la propria sessione virtuale, che avrà luogo il 28 giugno. Ma di cosa si parlerà? Quali saranno i dispositivi protagonisti?

Oltre alla data, Samsung ha anche confermato che introdurrà i suoi nuovi smartwatch, oltre al nuovo sistema operativo Wear OS 3.0 realizzato in collaborazione con Google. Inoltre, la società sudcoreana afferma che l’evento del 28 giugno sarà l’occasione per condividere con tutti gli appassionati dei prodotti dell’azienda di Seul i suoi “ultimi miglioramenti e innovazioni di sicurezza progettati per offrire agli utenti protezione e tranquillità in un mondo aperto e connesso”.

Poiché si tratta di un evento “Galaxy”, è molto probabile che Samsung alzi il sipario anche su un paio di smartphone di alto livello non ancora annunciati. I “sospetti” ricadono ovviamente sugli attesi smartphone pieghevoli, ovvero Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, senza dimenticare il Galaxy S21 FE.

Va sottolineato che il prossimo evento virtuale di Samsung al Mobile World Congress di Barcellona potrà essere seguito in live streaming sul canale ufficiale YouTube dell’azienda.

Fonte Phone Arena