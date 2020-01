MWC 2020, Sony ha diffuso inviti per il 24 febbraio: è il momento dell’Xperia 5 Plus?

Dopo aver rivelato il logo ufficiale PlayStation 5 al CES 2020, Sony ha cominciato a diffondere gli inviti per il suo nuovo evento, che si terrà in occasione del Mobile World Congress 2020.

L’evento è infatti in programma il prossimo 24 febbraio a Barcellona, e si terrà presso lo stand dell’azienda nel padiglione 3. Nell’invito, il gigante giapponese ha anche confermato la diretta streaming in modo tale da far partecipare all’evento anche tutti coloro che non potranno essere presenti alla grande fiera spagnola.

Sony non fornisce alcun suggerimento nel suo invito alla stampa (che è stato condiviso dal portale GSMArena, ndr) ma la società dovrebbe sfruttare l’occasione per lanciare ufficialmente dei nuovi telefoni Xperia. Uno dei dispositivi “papabili” è l’Xperia 5 Plus, recentemente trapelato online, che dovrebbe arrivare con un display OLED da 6,6 pollici, doppi speaker a fuoco anteriore, proporzioni 21: 9 e tripla fotocamera posteriore. I rendering suggeriscono inoltre una finitura lucida del pannello posteriore, un sensore di impronte digitali laterale e anche il jack audio da 3,5 mm.

La società, durante l’evento del 24 febbraio, potrebbe presentare anche i telefoni Sony Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra e Xperia L3. Questi telefoni dovevano essere svelati al CES, ma evidentemente il lancio è stato rimandato di un mese. Le indiscrezioni su questi nuovi smartphone, comparse di recente sul web, ci dicono che Xperia XA3 e XA3 Ultra dovrebbero funzionare con Android 9 Pie come sistema operativo. Inoltre, i due nuovi Xperia avranno un processore Qualcomm Snapdragon 660 e 64 GB di memoria interna. I telefoni sono dotati rispettivamente di display da 5,9 pollici e 6,5 pollici.

Ma l’evento Sony in programma al MWC potrebbe essere la vetrina ideale per lanciare anche un top di gamma. L’Xperia 5 Plus è individuato come un dispositivo di fascia media, e quindi dovrebbe trattarsi di un altro prodotto. Al momento sono solo voci, in attesa di conoscere qualche dettaglio in più da parte di Sony.

Fonte Gadgets360