Murena lancia un tablet Pixel privo di software Google per una privacy garantita

Murena ha recentemente presentato il suo Pixel Tablet, un dispositivo pensato per gli utenti che desiderano un'alternativa senza software Google, garantendo maggiore privacy. Con un prezzo di 549 dollari, il tablet è equipaggiato con /e/OS, un sistema operativo open-source basato su Android 13. Questa iniziativa si pone come risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo alla privacy e alla gestione dei dati personali.

Un dispositivo per i sostenitori della privacy

Negli ultimi anni, molte persone hanno iniziato a preoccuparsi dell’uso intensivo dei dati da parte di Google e delle sue applicazioni. Mentre alcuni consumatori preferiscono avere accesso a tutte le funzionalità e i servizi offerti dall’ecosistema Google, ci sono utenti che preferiscono un approccio più riservato. Questi consumatori sono stati soddisfatti nel vedere Murena lanciare un’alternativa valida. Con il suo nuovo tablet, l'azienda risponde a quanto richiesto da questi utenti.

Murena ha già collaborato con l’azienda Fairphone in passato, offrendo versioni dei loro dispositivi senza Google. Ora, ribadisce il suo impegno offrendo il Pixel Tablet privo dei software tipici di Google, ma mantenendo il design e le specifiche che hanno reso questo modello popolare. Questo tablet presenta un processore Tensor G2, un display da 10.95 pollici con risoluzione 2560 x 1600, rendendolo un dispositivo ancora moderno, nonostante il suo lancio risalente al 2023.

Verifica le funzionalità offerte da Murena

La compromissione tra privacy e funzionalità è una questione cruciale per chi decide di orientarsi verso questo dispositivo. Murena ha sostituito il sistema operativo di Google con /e/OS, un software sviluppato per garantire un utilizzo privo di tracciamenti invasivi. Tuttavia, nonostante il dispositivo non abbia software Google preinstallato, ci sono diverse capacità che potrebbero risultare mancanti. Applicazioni fondamentali come i pagamenti contactless tramite Wallet potrebbero non essere supportate.

In aggiunta, anche se le applicazioni di Google non sono presenti, gli sviluppatori di altre applicazioni possono chiedere accesso ai dati, il che potrebbe comunque comportare dei tracciamenti indesiderati. Questo aspetto è fondamentale per tutti coloro che stanno considerando di passare a un sistema del genere. Pertanto, è importante valutare attentamente se tutte le funzioni richieste sono disponibili su /e/OS o alternative ad esso.

Un investimento indubbio per componenti rinnovati

La decisione di acquistare il dispositivo Murena comporta un investimento significante, considerando che il tablet è venduto a 549 dollari, un prezzo piuttosto elevato rispetto a quello di mercato di un Pixel Tablet standard, che può essere trovato a circa 300 dollari. La versione di Murena include hardware rinnovato e una garanzia di due anni, ma viene fornito con un equilibrio di risorse limitato. Per esempio, il pacchetto non include nemmeno un cavo USB, il che potrebbe sorprendere gli acquirenti.

Questa scelta di posizionamento di mercato appare quindi strategica, volta ad attrarre un pubblico specifico disposto a pagare di più in cambio di una esperienza d’uso differente. Murena sembra voler colmare un gap significativo nel mercato dei tablet, delineando chiaramente il target: quegli utenti appassionati di privacy che cercano di allontanarsi dal monopolio delle grandi aziende tecnologiche.

Se sei alla ricerca di una soluzione priva di Google, il nuovo Pixel Tablet di Murena rappresenta una scelta da considerare, pur con le sue limitazioni e il costo maggiore.