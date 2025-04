Multa alla Apple: il futuro delle app alternative in Europa sotto la lente della Commissione Europea

La Commissione Europea ha avviato un passo importante nel monitoraggio delle pratiche commerciali delle grandi aziende tecnologiche, infliggendo multe iniziali a colossi come Apple e Meta. Questo intervento arriva in risposta alla necessità di garantire un mercato digitale più equo, soprattutto in relazione alle app alternative su dispositivi iOS. A seguito delle misure adottate negli scorsi anni, gli sviluppatori stanno affrontando difficoltà pratiche che potrebbero minarne la competitività.

Le criticità del Digital Markets Act per Apple

Con l’introduzione del Digital Markets Act , la Commissione Europea ha costretto Apple a consentire l’accesso a app alternative su iOS nei paesi dell’Unione Europea. Tuttavia, la struttura delle commissioni e il complicato processo di installazione delle app hanno sollevato preoccupazioni da parte della Commissione. “Gli sviluppatori che desiderano utilizzare canali di distribuzione alternativi su iOS sono disincentivati, poiché devono accettare termini di business che includono una nuova tassa, la cosiddetta ‘Core Technology Fee’ di Apple,” ha dichiarato la Commissione. Questo pagamento obbligatorio si applica a chi sceglie di distribuire le proprie app su marketplace di terze parti, rappresentando così un ulteriore onere, in particolare per i piccoli sviluppatori.

La controversa Core Technology Fee di Apple

La Core Technology Fee , fortemente contestata, impone un costo di 50 centesimi di euro per ogni installazione annuale dell’app, superato 1 milione di download. Questo costo si scontra con le effettive possibilità di monetizzazione degli sviluppatori, che spesso si trovano ad affrontare una pressione economica significativa. Anche se Apple ha recentemente esentato alcuni sviluppatori dalla tassa per le app gratuite, la questione rimane centrale nel dibattito sulla giustizia del mercato digitale. L’azienda ha imposto requisiti di idoneità severi, che ostacolano ulteriormente la capacità degli sviluppatori di utilizzare canali alternativi per la distribuzione delle proprie app.

Installazione complicata delle app alternative

Oltre alla questione della CTF, la Commissione Europea ha evidenziato anche le difficoltà legate al processo di installazione delle app alternative. “Apple rende il processo eccessivamente gravoso e confuso per gli utenti finali,” ha sottolineato l’ente in una dichiarazione ufficiale. La complessità nella gestione delle impostazioni, l’installazione e l’utilizzo di marketplace alternativi non fa che ostacolare la possibilità di una concorrenza sana e aperta. In conseguenza di ciò, Apple ha ricevuto le osservazioni preliminari della Commissione, con la possibilità di rispondere prima che venga presa una decisione definitiva.

Dialogo costruttivo e progressi per gli utenti

La Commissione sottolinea che, nonostante le criticità, si sta instaurando un dialogo costruttivo con Apple. Grazie a questi scambi, gli utenti in Europa ora hanno la possibilità di disinstallare qualsiasi app, modificare le impostazioni predefinite su iOS e scegliere il proprio browser web predefinito da un’opzione visualizzata. Questi progressi sono visti come segnali positivi, sebbene le preoccupazioni sulle pratiche commerciali di Apple e le sue implicazioni per lo sviluppo di app nel mercato europeo restino vigenti.

La situazione continua a evolversi e tutti gli occhi rimangono puntati sul colosso tecnologico, mentre si prepara a rispondere alle osservazioni ricevute dalla Commissione Europea.