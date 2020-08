MSI annuncia Optix MAG271VCR, ufficiale il nuovo gaming monitor: tutte le specifiche

MSI, uno dei brand più importanti al mondo nel settore dei monitor dedicati soprattutto al gaming, ha aggiunto un nuovo importante prodotto al suo catalogo che troverà certamente ampio riscontro nella clientela. Stiamo parlando del nuovo monitor Optix MAG271VCR, un monitor da gioco a tutto tondo che darà agli utenti “il vantaggio competitivo di cui si ha bisogno per abbattere i propri avversari”.

Dotato di un pannello VA curvo da 27 pollici (1800R) con risoluzione FullHD, tempo di risposta di 1 ms (MPRT) e frequenza di aggiornamento di 165 Hz, Optix MAG271VCR offre un’esperienza di gioco estremamente coinvolgente. Gli angoli di visualizzazione di 178 ° (O) / 178 ° (V), il rapporto di contrasto di 3000: 1 e la luminosità di 250 nit, consentono a questo pannello a 8 bit di coprire il 99,92% dell’ampia gamma di colori DCI-P3 e il 114,59% della gamma di colori sRGB.

MSI Optix MAG271VCR viene fornito con il supporto Mystic Light, che consente di personalizzare e sincronizzare i LED RGB nella parte posteriore del monitor con altri prodotti e componenti compatibili. L’utente non deve fare altro che scaricare l’app Mystic Light e scegliere gli effetti e i colori RGB che si adattano ai propri gusti.

Attraverso la tecnologia Adaptive Sync, Optix MAG271VCR elimina “strappi e balbettii”, mostrando immagini più fluide che consentono di vivere un’esperienza visiva certamente superiore rispetto ai precedenti modelli. Per migliorare ulteriormente questa esperienza, questo monitor utilizza un design senza cornice che consente di creare una “configurazione multi-monitor a 180º” con una migliore continuità tra gli schermi.

Le opzioni di connettività includono una DisplayPort 1.2a, una porta HDMI 2.0, una porta HDMI 1.4, una porta USB-B 2.0 e un jack audio da 3,5 mm. Oltre alla rotazione (± 30º) e all’inclinazione (da -5º a 18º), è possibile anche regolare l’altezza del monitor di 62 mm. Inoltre, è confermato il supporto per il montaggio VESA 75x75mm che va a migliorare ulteriormente le caratteristiche ergonomiche del prodotto. Al momento, i prezzi e la disponibilità dell’Optix MAG271VCR non sono stati ancora condivisi dallo storico marchio: vi aggiorneremo non appena ci saranno novità.

Fonte KitGuru