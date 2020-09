MSI Oculux NXG253R 360Hz, presentato il nuovo monitor per i giocatori di esports

MSI, uno dei principali produttori mondiali di hardware per il gaming, ha appena annunciato il lancio del suo ultimo monitor, pensato principalmente per i giocatori di esports. Stiamo parlando dell’Oculux NXG253R, che supporta l’ultima tecnologia NVIDIA G-SYNC, accompagnata da una frequenza di aggiornamento estremamente elevata di 360 Hz e un tempo di risposta rapido di 1 ms GTG, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco più fluida.

Tra le caratteristiche di questo nuovo monitor spicca certamente la funzione “luce mistica”, che consente di personalizzare la propria piattaforma di gioco. L’obiettivo di MSI è proprio questo: oltre a fornire le migliori prestazioni hardware, l’azienda si impegna a garantire ai giocatori la migliore esperienza di gioco possibile. Anche per questo va sottolineata la collaborazione con NVIDIA, che ha permesso l’introduzione in questo gaming monitor della nuova funzione NVIDIA Reflex Latency Analyzer.

Si tratta di un rivoluzionario strumento di misurazione della latenza di sistema integrato nei nuovi display MSI Oculux NXG253R 360Hz G-SYNC Esports, che vedremo sul mercato questo autunno. Le prestazioni del PC per i giochi competitivi riguardano la reattività, ovvero la velocità con cui il display si aggiorna dopo i clic e i movimenti del mouse. L’analizzatore della latenza rileva i clic provenienti dal mouse e va a misurare il tempo necessario affinché i pixel risultanti cambino sullo schermo.

Con questa tecnologia così innovativa il monitor garantisce immagini straordinarie, senza strappi, garantendo ai giocatori l’auspicata fluidità nell’esperienza di gioco. La frequenza di aggiornamento di 360Hz e il tempo di risposta di 1 ms rappresenteranno certamente un vantaggio per i giocatori professionisti, specialmente quelli che sono coinvolti in giochi dove sono richiesti movimenti molto rapidi, come ad esempio gli sparatutto in prima persona.

Il nuovo monitor MSI Oculux NXG253R 360Hz arriverà in Italia nel primo trimestre del prossimo anno, al prezzo di 799 euro.

Fonte eTeknix