MSI Claw 8 AI+: La nuova console portatile disponibile per preordine su Amazon

La nuova console portatile di MSI, la Claw 8 AI+, è pronta a fare il suo debutto sul mercato italiano, con i preordini aperti su Amazon. Questo dispositivo si presenta come un'opzione intrigante per gli appassionati di videogiochi, con caratteristiche progettate per garantire un'esperienza di gioco all'altezza delle aspettative. La disponibilità sul mercato è fissata per la fine di febbraio 2025, e già si fa sentire l'attesa per questa nuova proposta della casa taiwanese.

Caratteristiche tecniche della console

La MSI Claw 8 AI+ si distingue per un display da 8 pollici, dotato di tecnologia IPS e una risoluzione di 1920 x 1200 pixel, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questo strumento visivo è concepito per garantire immagini nitide e fluide, rendendo il gameplay molto coinvolgente. L’ampio campo visivo e la luminosità del display sono pensati per migliorare l'esperienza, mantenendo la qualità visiva anche in condizioni di illuminazione variabili.

Il cuore di questo gioiellino tecnologico è rappresentato dal processore Intel Core Ultra 7 258V e dalla GPU Intel Arc 140V, che conferiscono potenza e grafica impeccabile. Questa combinazione è supportata da una RAM di ben 32 GB LPDDR5x con una velocità di 8533 MT/s, offrendo prestazioni reattive anche con i titoli più impegnativi. La memoria interna, un SSD PCIe Gen4, può arrivare fino a 1 TB, assicurando spazio sufficiente per giochi e applicazioni, oltre a garantire tempi di caricamento ridotti.

Design e ergonomia

Per quanto riguarda il design, la Claw 8 AI+ mantiene dimensioni contenute, misurando 299 x 126 x 24 mm e pesando 795 g, rendendola molto maneggevole. Grazie a un design ergonomico migliorato, è pensata per garantire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Questo aspetto è essenziale considerando che i giocatori trascorrono diverse ore con i loro dispositivi.

La console è inoltre equipaggiata con un avanzato sistema di raffreddamento chiamato Cooler Boost HyperFlow, che si attiva durante le sessioni di gioco intensivo, mantenendo basse le temperature del dispositivo e prevenendo il surriscaldamento. Questo è particolarmente importante per chi ama giocare per lunghe ore senza il timore di un rallentamento delle prestazioni.

Connettività e autonomia

Un altro punto forte della MSI Claw 8 AI+ è la connettività. Il dispositivo è dotato di due porte Thunderbolt 4, un lettore di schede microSD e un jack audio combo da 3,5 mm, assicurando versatilità e compatibilità con vari accessori. La connettività wireless è garantita da Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, permettendo l’accesso a reti veloci e la possibilità di collegare facilmente periferiche wireless.

In termini di autonomia, la batteria da 80 Wh consente sessioni di gioco prolungate. Questo aspetto rappresenta un notevole miglioramento rispetto ad altri modelli precedenti, un fattore fondamentale fino a quel momento sottovalutato. L'obiettivo di MSI è chiaramente quello di garantire un'esperienza di gioco senza interruzioni, anche quando non si è in prossimità di una presa di corrente.

Con tutte queste caratteristiche, la MSI Claw 8 AI+ si propone come un'opzione altamente competitiva nel mercato delle console portatili, promettendo prestazioni elevate e un'esperienza di gioco immersiva. Con il lancio imminente e i preordini già avviati, gli appassionati possono iniziare a prepararsi per un nuovo livello di intrattenimento videoludico.