MrBeast punta a un impero da miliardi: investimenti e nuove frontiere nel mercato

Jimmy Donaldson, conosciuto al grande pubblico come MrBeast, non si ferma solo ai video. Negli ultimi mesi, ha intrapreso un progetto ambizioso, mirando a raccogliere 200 milioni di dollari da investitori per valorizzare la sua holding, Beast Industries, a oltre 5 miliardi di dollari. Le informazioni provenienti da un pitch deck rivelano il potenziale di crescita dell'azienda e le sue future strategie. Nonostante le perdite accumulate negli anni, l’attenzione si sposta verso un'evoluzione che non è solo digitale ma anche fisica.

Investimenti e valutazione da miliardi

Per giustificare una valutazione così elevata, gli investitori ripongono le loro speranze nella capacità di MrBeast di espandere il suo business verso la vendita di prodotti fisici. Beast Industries, che attualmente impiega circa 500 persone, prevede che il futuro delle entrate derivi da una serie di beni di consumo confezionati. In particolare, il marchio di cioccolato Feastables ha già eguagliato i ricavi core provenienti dai video nel 2024 e si stima che li supererà durante l’anno in corso. Nonostante ciò, il cammino verso un'azienda profittevole è ancora lungo; Beast Industries ha registrato perdite di circa 200 milioni di dollari negli ultimi anni.

In questa fase di raccolta fondi, gli investitori sono disposti ad acquistare azioni per decine di milioni di dollari da dipendenti e azionisti esistenti. Questo permetterà ai membri interni di monetizzare una parte delle loro quote aziendali, un passo importante per il consolidamento della compagnia.

Nuove strategie di prodotto e diversificazione

Oltre a Feastables, MrBeast sta pianificando il lancio di una vasta gamma di nuovi prodotti nei prossimi anni. Si prevede l’introduzione di bevande, snack e cereali, oltre a una divisione dedicata ai giochi mobili che dovrebbe debuttare il prossimo anno. La direzione è chiara: creare una filiera diversificata di prodotti di consumo per massimizzare le entrate.

I responsabili aziendali hanno comunicato agli investitori che si aspettano un’IPO nei prossimi due o tre anni. Le proiezioni di crescita per l’azienda sono impressionanti, con attese di ricavi di almeno 520 milioni di dollari per il 2025 e 780 milioni per il 2026, principalmente trainati dalla popolarità di Feastables e dall'espansione in altre categorie di prodotti.

La struttura finanziaria di Beast Industries

Il pitch deck presenta due divisioni principali: Contenuti e Commercio, entrambi con ricavi attesi di circa 250 milioni di dollari per il 2024. Tuttavia, la divisione Contenuti continua a perdere soldi, principalmente a causa dei costi di produzione stratosferici, che nel 2023 superavano il 90% dei ricavi. MrBeast ha sempre avuto una trasparenza nel comunicare queste perdite, parlando apertamente della sua esperienza con i video su YouTube e il suo show di realtà Amazon, Beast Games.

D'altro canto, la divisione Commercio, dominata dal marchio Feastables, ha visto un incremento netto delle vendite del 160% rispetto all’anno precedente. Si stima che le vendite continueranno a crescere, superando il 100% nel corso dell’anno. Queste cifre implicano un modello di business dove il reinvestimento è fondamentale: MrBeast reinveste ogni dollaro guadagnato per stimolare una crescita continua del fatturato.

L’approccio audace di MrBeast

MrBeast si distingue nella sua volontà di sfidare i limiti del mercato. Durante una recente intervista nel podcast "Diary of a CEO", ha rivelato la sua filosofia di investimento: “Reinvesto ogni dollaro che guadagno”. Con una disponibilità di liquidità percepita di meno di un milione di dollari, la sua strategia rischiosa ha dimostrato di funzionare, visto il successo di Feastables e il traguardo recente del suo show, che è diventato il programma non scripted più visto su Amazon.

Un portavoce di Beast Industries ha confermato che la compagnia sta cercando fondi, esprimendo ottimismo per l’interesse mostrato da una varietà di investitori. L'obiettivo finale è chiaro: sfruttare l’enorme portata della piattaforma di MrBeast per costruire imprese redditizie e sostenibili.

Con un brand consolidato e una visione chiara per il futuro, la domanda è quale investitore sarà disposto a scommettere sulla trasformazione di MrBeast da star di YouTube a magnate del settore CPG. I prossimi passi della sua strategia lasciano intravedere potenziali successi sul mercato, ma ciò che resta da vedere è se la sua azienda riuscirà a raggiungere il profitto desiderato.

L’attenzione rimane alta mentre gli sviluppi di Beast Industries promettono di ridefinire il panorama del commercio al dettaglio e dell'intrattenimento, portando avanti un nuovo capitolo nella carriera di MrBeast.