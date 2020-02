Motorola Razr compare in una versione “dorata”: l’azienda non conferma (per ora)

Quella odierna è senza dubbio una giornata che gli utenti italiani attendevano da tempo. A partire da oggi, infatti, il Motorola Razr è disponibile anche in Italia. Si tratta del nuovo smartphone pieghevole realizzato dall’azienda di proprietà di Lenovo, che vuole così competere in un settore dove sono già presenti “foldable” come il Galaxy Fold e il Mate X di Huawei.

Come confermato anche da Motorola, il pieghevole è disponibile in una variante di colore nero, al prezzo di 1599 euro: una cifra che ovviamente non è alla portata di tutti. Tuttavia, stando a quanto trapelato online nelle ultime ore, sembra che Motorola abbia realizzato anche un Razr con un’altra colorazione.

Ad annunciare la novità è il solito leaker Evan Blass, che ha pubblicato su Twitter le immagini di un Motorola Razr caratterizzato da una colorazione in oro. Il nuovo colore ricorda il lavoro di vernice dorata che l’originale Motorola Razr V3i ricevette quando Motorola all’epoca si avvalse della collaborazione con Dolce e Gabbana.

L’azienda, almeno fino ad ora, non ha confermato l’esistenza di questa ulteriore variante del suo smartphone pieghevole, e ad oggi non è chiaro se Motorola abbia davvero intenzione di lanciare sul mercato il Razr “dorato”.

Il “foldable” dell’azienda di proprietà di Lenovo è stato protagonista anche di un video pubblicato da un canale YouTube, chiamato PBKreviews, che ha mostrato uno smontaggio del Motorola Razr 2019. Guardando il video, non è difficile credere alla quantità di tempo e al grande livello ingegneristico messo in campo dal team di Motorola per realizzare questo nuovo prodotto. Il numero di cavi, viti e di varie parti suggerisce che in caso di danneggiamento è molto meglio affidare il telefono a qualcuno davvero esperto, piuttosto che provvedere a soluzioni “fai da te”.

Fonte Gadgets360