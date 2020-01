Motorola Razr, finalmente la data: il pieghevole disponibile dal 6 febbraio negli USA

Molti attendevano il lancio del nuovo prodotto a dicembre, altri erano convinti che invece l’ufficialità sarebbe giunta entro gennaio. Alla fine si è verificato un piccolo ritardo, ma finalmente abbiamo una data definitiva.

Motorola lancerà il suo tanto atteso smartphone pieghevole Razr (2019) negli Stati Uniti il ​​6 febbraio, per la gioia di tutti coloro che attendevano notizie in tal senso. Finora si conosce solo la data di lancio americana: l’azienda di proprietà di Lenovo non ha chiarito le tempistiche riguardanti la “release” del nuovo smartphone pieghevole negli altri mercati, compresi quelli europei.

Stando a quanto emerso nel post, la confezione del Motorola Razr (2019) includerà anche un auricolare USB Type-C, messo a punto da Denon Audio. Il Motorola Razr (2019) si troverà a dover competere in un settore dove la concorrenza è a dir poco agguerrita: basti pensare che negli ultimi mesi sono stati lanciati “foldable” come il Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X, e sembra ormai imminente anche il lancio del Galaxy Z Flip, che dovrebbe debuttare insieme alla nuova serie Galaxy S12 all’evento Unpacked di Samsung in programma il prossimo 11 febbraio.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, molto è stato già rivelato nelle tante indiscrezioni trapelate online nelle ultime settimane. Al momento, pare certo che il Motorola Razr (2019) sarà dotato di un display OLED HD + flessibile da 6,2 pollici con un rapporto 21: 9. Il telefono, stando alle voci, sarà abbastanza diverso rispetto ai telefoni pieghevoli che abbiamo visto finora, in particolare quelli targati Samsung e Huawei. Una volta chiuso, il Motorola Razr (2019) presenta un display Quick View secondario da 2,7 pollici.

Sull’hardware non si conosce ancora moltissimo, fatta eccezione per il processore: ad alimentare il primo smartphone pieghevole di Motorola dovrebbe esserci un Qualcomm Snapdragon 710, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Fonte Gadgets360