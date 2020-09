Motorola Razr 5G, l’azienda annuncia il suo nuovo smartphone pieghevole: dettagli e prezzo

Motorola ha appena ufficializzato il suo nuovo smartphone pieghevole. Si tratta ovviamente di Razr 5G, che si presenta come successore del Motorola Razr lanciato lo scorso anno. La peculiarità di questo foldable è ovviamente il supporto 5G, ma vale la pena approfondire ogni suo aspetto.

Motorola Razr 5G funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione My UX. Il prodotto è dotato di uno schermo principale OLED in plastica pieghevole da 6,2 pollici con una risoluzione di 2.142×876 pixel e rapporto 21: 9. Il design a cerniera aggiornato garantisce una chiusura a zero spazi che protegge il display interno e aiuta a mantenere il fattore di forma compatto quando il telefono è piegato.

Il telefono sfoggia anche uno schermo secondario OLED in vetro da 2,7 pollici con una risoluzione dello schermo di 600×800 pixel e proporzioni 4: 3. Posizionato nella parte superiore del pannello frontale, lo schermo secondario consente agli utenti di controllare rapidamente le notifiche, rispondere ai messaggi e molto altro ancora.

Il “foldable” è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G octa-core, abbinato ad una GPU Adreno 620, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione integrato.

Venendo alle fotocamere, il Motorola Razr 5G sfoggia un sensore principale da 48 MP con apertura f / 1.7, con tecnologia Quad Pixel che offre una migliore sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione e il supporto alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Il sensore principale è posizionato sopra lo schermo secondario sul pannello superiore, pertanto può essere utilizzato anche come fotocamera selfie quando il telefono è piegato.

Il Motorola Razr 5G è inoltre dotato di una fotocamera da 20 megapixel con apertura f / 2.2, posizionata sopra lo schermo pieghevole principale. Entrambe le fotocamere supportano l’acquisizione di video Full HD a 60 fps o 30 fps, video Full HD al rallentatore a 120 fps e video HD al rallentatore a 240 fps.

Il Motorola Razr 5G è infine equipaggiato con una batteria da 2.800 mAh, con supporto per la ricarica rapida TurboPower da 15 W. Con una singola carica, il telefono può durare fino a 24 ore. Le opzioni di connettività sul telefono includono sia il supporto 5G che 4G, insieme a Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, NFC, GPS / A-GPS, GLONASS, Bluetooth 5.0 e una porta USB Type-C per la ricarica.

Motorola Razr 5G sarà disponibile nel mercato italiano dalla seconda metà di settembre al prezzo di 1.599,99 euro.

Fonte Gadgets360