Motorola RAZR 2022 scontato su Amazon: tutti i dettagli

Negli ultimi tempi abbiamo visto come l'interesse per gli smartphone pieghevoli sia cresciuto a dismisura, anche perché i produttori principali sono riusciti a realizzare dei foldable davvero molto eleganti e prestanti, arricchendoli con tante funzionalità.

Tuttavia, il tasto dolente di questi pieghevoli è molto spesso il prezzo, dato che la spesa necessaria per accaparrarsi uno di questi dispositivi non è affrontabile dalla maggior parte degli utenti. Ecco perché coloro che sono interessati ai foldable ma vorrebbero spendere qualcosa in meno guardano sempre con grande attenzione gli sconti proposti da Amazon, sperando in qualche offerta davvero irrinunciabile.

Nelle ultime ore sta riscuotendo molto apprezzamento l'offerta che riguarda il Motorola RAZR 2022, un ottimo smartphone pieghevole che può essere acquistato con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino. Invece dei 1.199,90 euro del prezzo di partenza, infatti, sul sito del colosso dell'e-commerce il telefono dell'azienda di proprietà di Lenovo viene proposto a 1.099 euro.

Una promozione che non è il caso di farsi sfuggire, viste le ottime caratteristiche di questo device. Il display flessibile da 6,7 pollici Full HD+ pOLED assicura qualità e praticità, mentre le azioni più immediate possono essere svolte con il display esterno Quick View 2.7", che consente di svolgere le normali azioni quotidiane anche con il telefono chiuso.

Il display da 6,7'' può inoltre contare sulla tecnologia Friction Hinge Zero Gap che consente una piegatura perfetta, senza lasciare alcun segno. La resistenza viene inoltre incrementata grazie all'utilizzo del sottile strato in materiale UTG.

Il telefono pieghevole di Motorola si avvale anche della doppia fotocamera da 50 MP con grandangolo e tecnologia di stabilizzazione OIS per scatti perfetti in qualsiasi situazione. Motorola RAZR 2022 può infine disporre di un eccellente processore Qualcomm Snapdragon 8+, con connessione 5G ultrarapida, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria da 3.500 mAh - con ricarica rapida TurboPower 33W - non è forse la migliore caratteristica di questo telefono, ma consente comunque di arrivare senza troppi problemi a fine giornata.