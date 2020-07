Motorola One Vision Plus è ufficiale: Snapdragon 665, batteria da 4000 mAh e 3 cam sul retro

Motorola One Vision Plus ha fatto il suo debutto ufficiale in Medio Oriente. Il telefono, sia a livello estetico che in termini di specifiche tecniche, sembra essere un “rebranding” del Moto G8 Plus che la società di proprietà di Lenovo ha ufficializzato lo scorso ottobre.

Motorola One Vision Plus può comunque essere considerato il successore di Motorola One Vision e una nuova aggiunta alla serie One dell’azienda. Attualmente, One Vision Plus è elencato sul sito mediorientale di Motorola ed è disponibile per l’acquisto tramite Amazon UAE nelle due opzioni di colore Cosmic Blue e Crystal Pink. Il prezzo del modello da 4 GB di RAM + 128 GB di storage è di 699 dirham, pari a circa 168 euro.

Motorola One Vision Plus funziona con Android 9 Pie come sistema operativo, e questo certamente non è un aspetto che gioca a suo favore, se consideriamo che manca ormai poco al lancio di Android 11.

Lo smartphone presenta un display IPS LCD Full HD + da 6,3 pollici (1.080×2.280 pixel) ed è inoltre alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 665 octa-core, abbinato a 4 GB di RAM. La memoria integrata del telefono da 128 GB può essere espansa tramite una scheda microSD (fino a 512 GB).

La tripla fotocamera posteriore del Motorola One Vision Plus include una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f / 1.79, una action camera da 16 megapixel con apertura f / 2.2 e campo visivo di 117 gradi e, infine, un sensore di profondità di 5 megapixel sensore con apertura f / 2.2. Sul davanti, l’azienda ha fornito una fotocamera da 25 megapixel con apertura f / 2.0 alloggiata all’interno del “notch” a goccia.

Le opzioni di connettività includono 4G LTE, Bluetooth v5.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, GPS, A-GPS, jack per cuffie da 3,5 mm, NFC e una porta USB di tipo C per la ricarica. Motorola One Vision Plus è inoltre dotato di una batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica da 15 W: l’azienda assicura fino a 40 ore con una singola carica.

Non sappiamo ancora se il prodotto verrà lanciato anche da queste parti: nelle prossime settimane Motorola dovrebbe fornire qualche indicazione in più.

Fonte Gadgets360