Motorola One Fusion ufficiale: Snapdragon 710, batteria da 5000 mAh e 4 cam sul retro

Motorola One Fusion è stato presentato ufficialmente come ultima aggiunta alla serie di smartphone One di Motorola. Si tratta della versione “attenuata” di Motorola One Fusion + che è stata lanciata in tutto il mondo (Italia compresa) all’inizio di giugno.

Attualmente, il nuovo telefono dell’azienda di proprietà di Lenovo è disponibile nei paesi dell’America Latina e dovrebbe “sbarcare” in altri mercati entro il prossimo mese, tra cui Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Al momento non siamo in grado di dirvi se arriverà anche in Europa, e di conseguenza se lo vedremo nel mercato italiano.

Motorola One Fusion funziona con Android 10 come sistema operativo, con la skin personalizzata di Motorola, My UX. Il telefono è dotato di un display Max Vision HD + da 6,5 ​​pollici (720×1.600 pixel) ed è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 710 Octa-core, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile tramite una scheda microSD.

Sul retro del telefono troviamo quattro fotocamere, con una fotocamera principale da 48 megapixel accompagnata da una fotocamera secondaria da 8 megapixel con campo visivo di 118 gradi, un sensore macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Sul lato anteriore, invece, il Motorola One Fusion è dotato di una fotocamera da 8 megapixel.

Le opzioni di connettività includono Bluetooth v5.0, Wi-Fi, 4G LTE e GPS. Il Motorola One Fusion ha inoltre un pulsante dedicato a Google Assistant che si trova sul lato del telefono. Il nuovo smartphone è inoltre equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh, che dovrebbe garantire un’eccellente autonomia al prodotto. Le varianti di colore scelte da Motorola per One Fusion sono due, ovvero Emerald Green e Ocean Blue.

Nell’annunciare l’arrivo del dispositivo in un post sul blog, Motorola non ha provveduto a comunicare i prezzi del nuovo device. Ne sapremo certamente di più nei prossimi giorni.

Fonte Gadgets360