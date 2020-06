Motorola One Fusion +, l’azienda lancia un nuovo telefono con Snapdragon 730 e 4 cam sul retro

Motorola ha appena lanciato in Europa un nuovo telefono. Si tratta di One Fusion +, che viene ufficializzato al prezzo di 299 euro per il modello 6 GB + 128 GB. Lo smartphone è disponibile in due colori: Twilight Blue e Moonlight White. La disponibilità esatta del Motorola One Fusion + non è stata ancora chiarita dall’azienda di proprietà di Lenovo, ma nel giro di qualche settimana dovremmo vedere il nuovo prodotto nei vari mercati europei (anche qui da noi).

Motorola One Fusion + funziona con Android 10 come sistema operativo. Lo smartphone è dotato di un display full-HD + da 6,5 ​​pollici + (1.080×2.340 pixel) con proporzioni 19.5: 9 e densità di pixel 395ppi, sprovvisto di “interruzioni” come ad esempio i “notch”.

Il nuovo device di Motorola è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 730, abbinato ad una GPU Adreno 618, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite una scheda microSD ibrida fino a 1 TB.

Sul retro del Motorola One Fusion + trovano spazio ben 4 fotocamere posteriori, con un sensore principale da 64 megapixel con apertura f / 1.8, una fotocamera grandangolare da 8 megapixel con apertura f / 2.2, un obiettivo macro da 5 megapixel con apertura f / 2.4, e un sensore di profondità da 2 megapixel con apertura f / 2.4. Per la parte anteriore, invece, Motorola ha pensato ad una fotocamera pop-up (che compare solo se necessario) che ospita un sensore da 16 megapixel con apertura f / 2.2.

Una delle caratteristiche principali di questo smartphone è la batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 15 W che dovrebbe assicurare autonomia fino a due giorni. Le opzioni di connettività del nuovo Motorola One Fusion + includono Bluetooth v5, Wi-Fi 802.11 ac, GPS, jack audio da 3,5 mm, porta USB di tipo C e doppio VoLTE 4G. Sul Motorola One Fusion + è presente anche un sensore di impronte digitali sul retro e viene fornito anche un pulsante dedicato a Google Assistant.

Fonte Gadgets360