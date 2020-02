Motorola One Action comincia a ricevere Android 10 in Russia

Motorola, in tempi neppure così lontani, era senza ombra di dubbio una delle aziende più veloci nel fornire aggiornamenti Android. Le cose, con il passare degli anni, sono decisamente cambiate: l’azienda di proprietà di Lenovo è considerata una delle meno affidabili sotto questo aspetto.

Un esempio è Motorola One Action, arrivato sul mercato nell’agosto 2019 con Android 9 Pie. Il telefono, ad oggi, non ha ancora ricevuto l’aggiornamento di Android 10, per la delusione di tutti i possessori di questo dispositivo. Tuttavia, sembra che l’attesa sia destinata a terminare. Stando a quanto emerso sul web, infatti, la decima versione del robottino verde sta “sbarcando” anche sui Motorola One Action.

Il nuovo aggiornamento è stato individuato in Russia con la versione del firmware QSB30.62-19. L’update include le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di dicembre 2019: i possessori del Motorola One Action speravano ovviamente in patch di sicurezza meno datate.

Oltre alle patch, il nuovo aggiornamento introduce animazioni migliorate, nuove gesture di navigazione e la modalità scura a livello di sistema. Motorola non apporta molte modifiche in Android, pertanto tutte le novità saranno quelle che caratterizzano la decima versione del sistema operativo di Google.

I principali punti di forza del Motorola One Action sono certamente le proporzioni 21: 9 e la fotocamera, che consente di scattare automaticamente foto e video in orizzontale anche in modalità ritratto. La action camera è inoltre dotata di un obiettivo grandangolare a 117º.

Motorola One Action è uno smartphone alimentato con il processore Exynos 9609 di Samsung, abbinato a 4 GB di RAM. Il dispositivo è inoltre equipaggiato con una batteria da 3.500 mAh che otterrà anche alcune ottimizzazioni grazie al nuovo aggiornamento del firmware.

La nuova versione di Android porterà sicuramente una ventata di novità a questo smartphone.

Fonte Gizchina