Motorola One 5G, l’azienda presenta il nuovo “mid-range”: dettagli e prezzo

Motorola One 5G è stato annunciato negli Stati Uniti come nuovo smartphone 5G dell’azienda di proprietà di Lenovo. Disponibile in un’unica configurazione di RAM e archiviazione, oltre che in un’unica opzione di colore, il nuovo telefono di Motorola si presenta come un device di fascia media con caratteristiche interessanti, tra cui una buonissima autonomia e un comparto foto di tutto rispetto.

Il Motorola One 5G funziona con Android 10 come sistema operativo ed è dotato di un display Full HD + da 6,7 ​​pollici (1.080×2.520 pixel) con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, proporzioni 21: 9 e densità pixel di 409ppi. Il display è anche certificato HDR10. Motorola afferma che il device è dotato di un design idrorepellente in grado di proteggere da “un’esposizione moderata all’acqua come versamenti accidentali, schizzi, sudore o pioggia leggera”.

Ad alimentare il Motorola One 5G troviamo un processore Snapdragon 765G, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite una scheda microSD (fino a 1 TB) attraverso lo slot per schede dedicato.

Per quanto riguarda il comparto foto, il telefono dispone di una quadrupla fotocamera sul retro, con un sensore primario da 48 megapixel con obiettivo f / 1.8, un sensore secondario da 8 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare f / 2.2, un sensore macro da 5 megapixel con apertura f / 2.2 e un sensore di profondità da 5 megapixel con un obiettivo f / 2.2. Sul davanti, invece, il Motorola One 5G è dotato di un sensore primario da 16 megapixel con obiettivo f / 2.0 e un sensore secondario da 8 megapixel con obiettivo f / 2.2.

Le opzioni di connettività sul telefono includono 5G, 4G, Wi-Fi dual-band, NFC, Bluetooth v5.1, GPS / A-GPS, un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB Type-C per la ricarica. Una delle peculiarità del nuovo smartphone di Motorola è certamente la batteria da 5.000 mAh, che supporta la ricarica rapida TurboPower da 15 W. A bordo del prodotto troviamo anche un sensore di impronte digitali, montato lateralmente.

Il Motorola One 5G è disponibile in un’unica configurazione di archiviazione da 4 GB + 128 GB al prezzo di 500 dollari (circa 417 euro) e ha una variante di colore Blue Oxford. Lo vedremo anche da noi? La possibilità è concreta, ma meglio attendere che l’azienda si pronunci in merito.

Fonte Gadgets360