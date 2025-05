Motorola Moto G86 5G: Un nuovo smartphone con batteria record e specifiche da urlo

In un mercato sempre più competitivo, Motorola si prepara a lanciare il Moto G86 5G, un dispositivo che promette di attrarre l’attenzione per le sue straordinarie specifiche e un prezzo accessibile. La novità più entusiasmante è senza dubbio la sua batteria di grande capacità, ma non mancano anche altre caratteristiche che lo rendono un contendente di rilievo nel segmento dei mid-range.

Caratteristiche tecniche soddisfacenti

Il Moto G86 5G presenta uno schermo P-OLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2712 x 1220 pixel, in grado di offrire una freschezza visiva notevole, grazie a una tecnologia con un refresh rate di 120Hz e una luminosità che raggiunge i 4500 nits. Questo lo rende ideale per la visione di contenuti multimediali e un utilizzo quotidiano fluido. Il cuore del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity 7300, supportato da opzioni di RAM da 8 e 12GB, così come varianti di memoria interna da 128 e 256GB, il tutto su Android 15.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

In aggiunta, il Moto G86 si distingue per la sua capacità di ricevere due aggiornamenti di sistema operativi e quattro anni di patch di sicurezza, un aspetto fondamentale per chi desidera mantenere il proprio smartphone al passo con le ultime novità nel mondo della tecnologia.

Fotocamere ulteriori continuano a sorridere

Un altro punto di forza del Moto G86 è rappresentato dal comparto fotografico. Sul retro, il dispositivo ospita una fotocamera principale da 50MP, dotata di tecnologia Quad Pixel e stabilizzazione ottica delle immagini per scatti nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità. Completa il set una lente grandangolare da 8MP, perfetta per panorami e scene ampie. Sul fronte, trova spazio una fotocamera da 32MP, che promette selfie di alta qualità e video nitidi.

Le specifiche fotografiche, come vediamo, indicano chiaramente come Motorola abbia intenzione di offrire un prodotto completo, capace di soddisfare le esigenze degli appassionati di fotografia mobile.

Batteria immensa e durabilità

Stiamo parlando di capacità energetiche notevoli: il Moto G86 verrà proposto in due varianti di batteria, una da 5.200mAh e l’altra, ancor più sorprendente, da 6.720mAh. Per dare un’idea della grandezza di queste cifre, il noto Galaxy S25 Ultra è dotato di una batteria da 5.000mAh. Questo significa che il G86 non solo eguaglia i suoi concorrenti, ma addirittura li supera, garantendo utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche frequenti.

In termini di robustezza, il telefono ottiene la certificazione IP68 e IP69, proteggendolo da polvere e acqua, e dispone di un telaio che resiste a condizioni meteorologiche avverse, con standard MIL-STD-810H. Questo lo rende un’opzione ideale per chi cerca un dispositivo resistente e duraturo.

Differenze tra le varianti e disponibilità

L’annuncio della presenza di due varianti per il Moto G86 ha suscitato interrogativi riguardo alla ragione di questa scelta. Sebbene non sia chiaro se i modelli saranno disponibili in tutte le regioni, è plausibile che entrambe le versioni possano non essere lanciate simultaneamente. La versione con la batteria da 6.720mAh, in particolare, si spera possa essere accessibile anche al di fuori della Cina, area in cui spesso vengono limitati i lanci di modelli più avanzati.

Per quanto riguarda il prezzo, il Moto G85 5G ha un costo di listino in Europa intorno ai 379 euro per la versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Ci si aspetta pertanto che il nuovo G86 mantenga una fascia di prezzo competitiva, anche se potrebbe non arrivare ufficialmente negli Stati Uniti.

Una cosa è certa: con il Moto G86 5G, Motorola ha intenzione di offrire ai consumatori un dispositivo potente, completo e soprattutto accessibile, in grado di lasciare il segno nel panorama degli smartphone di fascia media nel 2025.