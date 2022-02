Motorola lavora a cinque nuovi smartphone: tutto ciò che sappiamo

Nella giornata di oggi tutti i riflettori sono puntati sull’evento Unpacked di Samsung, con protagonisti i nuovi Galaxy S22, ed è anche giusto così. Tuttavia, anche Motorola sta lavorando intensamente per lanciare nel prossimo futuro una serie di smartphone molto interessanti.

Come sanno bene i fan dell’azienda di proprietà di Lenovo, già all’inizio di questa settimana è comparso un teaser ufficiale di Edge 30 Pro, uno dei nuovi telefoni di Motorola che vedremo presto sul mercato. Tuttavia, nelle ultime ore ci ha pensato il celebre leaker Evan Blass a rivelare dei rendering di alta qualità che parlano di ben cinque diversi dispositivi targati Motorola.

Blass fornisce anche quelli che sembrano essere i nomi in codice di questi nuovi device, ovvero “Hawaii+”, ” Dubai”, “Rogue”, “Rhode” e “Austin”.

Almeno tre top di gamma: i piani di Motorola

Dopo essersi concentrata sui telefoni mid-range economici per diverso tempo, Motorola è tornata ad impegnarsi nel segmento “premium” del mercato degli smartphone, forte anche degli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno in termini di vendite un po’ in tutti i mercati.

Stando a quanto affermato dal sito Phone Arena, Hawaii+, Dubai e Rogue sarebbero tutti e tre dispositivi molto diversi dall’imminente Edge 30 Pro, che dovrebbe invece essere identico all’Edge X30 lanciato nel mercato cinese.

Come riportato da Blass, Hawaii+, Dubai e Rogue potrebbero condividere un sensore principale da 50 MP; inoltre, sempre restando sul comparto foto, i primi due sono destinati ad avere un “foro” al centro, mentre il Rogue dovrebbe utilizzare una fotocamera anteriore sotto il display per provare ad avvicinarsi al sogno di arrivare ad un telefono senza cornice.

Motorola non trascura il segmento di fascia media

Un altro telefono riportato da Evan Blass è il presunto “Rhode”, caratterizzato da cornici sottili, un foro al centro, un triplo sistema di fotocamera posteriore e un sensore principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel.

Infine, il Motorola “Austin” è sicuramente il meno prestante di questi cinque telefoni trapelati nell’indiscrezione del celebre leaker. Anche questo telefono sarebbe equipaggiato con una fotocamera Quad Pixel da 50 MP, ma al tempo stesso sembra dotato di caratteristiche estetiche decisamente meno attraenti, a cominciare da una cornice superiore piuttosto spessa e un “mento” un po’ troppo massiccio.

Sempre stando a quanto riportato da Phone Arena, ci sarebbero buone probabilità che questi cinque nuovi dispositivi Motorola vengano presentati ufficialmente o addirittura rilasciati sul mercato già il 3 aprile, anche se le date mostrate nei render non possono essere sempre considerate affidabili al 100%.

Fonte Phone Arena