Motorola lancerà il 2 agosto il nuovo Razr e l’X30 Pro: tutti i dettagli

Già da diverso tempo a questa parte Motorola ha cominciato a parlare del suo nuovo telefono Razr, con più di un’indiscrezione trapelata negli ultimi tempi. La bella notizia è che l’azienda ha appena fornito una data di lancio ufficiale per questo nuovo telefono. Motorola ha infatti pubblicato un teaser che conferma un evento di lancio programmato per il prossimo 2 agosto in Cina, lo stesso giorno in cui la società lancerà anche l’X30 Pro.

L’impressione è che Motorola abbia deciso di lanciare il suo nuovo Razr in questa data per anticipare le mosse di Samsung, che svelerà i suoi prossimi pieghevoli il 10 agosto. Va tuttavia tenuto conto che il Motorola Razr di terza generazione per ora sarà limitato al mercato cinese e al momento non ci sono informazioni in merito alla disponibilità globale del telefono.

Nel frattempo, come accennato, qualche dettaglio su entrambi i telefoni è spuntato in quest’ultimo periodo. Motorola X30 Pro dovrebbe essere il primo telefono con una fotocamera da 200 MP. Oltre a questa importante caratteristica, il telefono dovrebbe avere anche altri aspetti da top di gamma, come un display da 6,67 pollici, un processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 e una ricarica da 125 W, la più veloce mai vista su un telefono Moto fino ad oggi. Al di fuori della Cina dovrebbe essere lanciato come Motorola Edge 30 Ultra. Il prezzo europeo non dovrebbe discostarsi molto da quello del Galaxy S22 Ultra, pertanto dovremmo essere sugli 899 euro circa.

Anche il Motorola Razr dovrebbe avere specifiche da top di gamma, anche se il processore dovrebbe essere Snapdragon 8 Gen 1 e non la sua versione più recente. Il Razr dovrebbe inoltre arrivare con un display a 120 Hz, fino a 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, un sensore principale da 50 MP ƒ/1.8 insieme a un sensore macro e grandangolare combinato con risoluzione di 13 MP, un sensore per selfie da 32 MP e il supporto NFC.

