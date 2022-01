Motorola Frontier sarà “super”: Snapdragon inedito e sensore da 200 MP

Le prime indiscrezioni sul cosiddetto Motorola Frontier, un nuovo telefono su cui sarebbe al lavoro l’azienda di proprietà di Lenovo, sono comparse la scorsa settimana sul sito TechnikNews.

Il “report” del portale lasciava intendere che lo smartphone sarebbe stato decisamente interessante, dato che venivano suggerite funzionalità come un chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus (una versione ancora più prestante del recentissimo Snapdragon 8 Gen 1, ancora inedita) e una fotocamera principale da 200 MP.

Informazioni che sembrano confermate anche da un altro sito Web, che consente di dare un primo sguardo al telefono di Motorola. L’affidabile outlet tedesco WinFuture ha pubblicato un rendering del Motorola Frontier, dove compare un telefono con uno schermo curvo e un foro montato sul davanti e posizionato al centro. Dando invece uno sguardo al retro del device si nota che la cover posteriore è curva e anche che Motorola ha pensato ad una tripla fotocamera.

I render di WinFuture confermano anche la maggior parte delle specifiche di TechnikNews, tra cui il chipset SM8475 (impostato per essere Snapdragon 8 Gen 1 Plus), uno schermo OLED da 6,67 pollici con refresh rate a 144 Hz (FHD +), una capacità di memoria da 8 GB a 12 GB di RAM, una ricarica cablata da 125 W e una ricarica wireless da 50 W, fino ad arrivare ad una fotocamera anteriore da 60 MP.

WinFuture ha inoltre rivelato le specifiche della fotocamera posteriore, che sono in gran parte quelle già trapelate nel report di TechnikNews. Oltre alla già citata fotocamera principale da 200 MP, lo smartphone potrà contare su un secondo sensore ultrawide da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP. L’outlet tedesco ha aggiunto qualche dettaglio in più, come ad esempio la presenza della stabilizzazione ottica dell’immagine sulla fotocamera da 200 MP e la conferma che il teleobiettivo è di fatto un sensore 2X.

Motorola Frontier, sempre stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere equipaggiato con una batteria da 4.500 mAh e dovrebbe arrivare con una capacità di storage da 128 GB a 256 GB. Non dovrebbero inoltre mancare gli altoparlanti stereo, un sensore di impronte digitali in-display e un array di tre microfoni. Motorola lancerà molto probabilmente il suo nuovo telefono a luglio 2022.

Fonte Android Authority