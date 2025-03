Motorola Edge 60 Fusion: lancio e specifiche previsti per il 2 aprile in India

Motorola sta per presentare ufficialmente il suo nuovo Edge 60 Fusion in India, programmato per il 2 aprile, con le vendite che inizieranno una settimana dopo. Questa informazione proviene da un affidabile insider sui social media, che suggerisce che gli appassionati di smartphone a buon prezzo, con un design accattivante e specifiche rispettabili, dovrebbero prepararsi a fare acquisti a partire dal 9 aprile.

Design e display dell’Edge 60 Fusion

Il Motorola Edge 60 Fusion si distingue per il suo display AMOLED quad curvo da 6.7 pollici, che supporta una velocità di aggiornamento di 120Hz. Questo schermo curvo è pensato per offrire un’esperienza visiva immersiva, comparabile con quella dei modelli precedenti come l’Edge 50 Fusion. Nonostante i dettagli tecnici non siano ancora ufficiali, le recenti immagini trapelate suggeriscono che questi elementi siano concreti.

Inoltre, il dispositivo verrà fornito con un processore MediaTek Dimensity 7400, noto per le sue buone prestazioni nella categoria degli smartphone di fascia media. Anche se gli utenti Android sono spesso scettici riguardo al passaggio da un chip Qualcomm a un MediaTek, il Dimensity 7400 presenta caratteristiche interessanti, tra cui clock della CPU fino a 2.6GHz e supporto per tecnologie di gioco avanzate.

Fotocamera e resistenza: novità interessanti

Per quanto riguarda le fotocamere, il Motorola Edge 60 Fusion è dotato di una fotocamera principale Sony LYT700 da 50MP e di una seconda fotocamera da 13MP, accompagnata da un sensore frontale da 32MP. Queste specifiche coprono le esigenze fotografiche della maggior parte degli utenti, rendendo il dispositivo competitivo nella sua fascia di prezzo.

Una novità intrigante potrebbe essere l’aggiornamento del livello di resistenza all’acqua e alla polvere. Mentre il modello precedente, Edge 50 Fusion, possedeva una classificazione IP68, l’Edge 60 Fusion potrebbe vantare una protezione IP69, in grado di resistere a condizioni ambientali estreme, inclusi getti d’acqua calda ad alta pressione. Questa robustezza lo rende una scelta interessante per chi cerca un dispositivo che possa affrontare avventure all’aperto, un aspetto che di certo non è comune negli smartphone di fascia media.

Batteria e prezzi: cosa aspettarsi sul mercato

Il Motorola Edge 60 Fusion presenta una batteria da 5.500mAh, un aspetto che promette una durata eccezionale. Tuttavia, non sono state rivelate informazioni specifiche sulle velocità di ricarica, un’area in cui Motorola si è spesso distinta rispetto ai concorrenti come Samsung.

Per quanto riguarda il prezzo, il dispositivo dovrebbe posizionarsi intorno ai 350 euro in Europa e circa 25.999 rupie in India, corrispondenti a circa 300 dollari per la variante base. Anche se non ci sono indicazioni sul suo arrivo negli Stati Uniti, il focus sembra essere principalmente sulle vendite in Europa e Asia.

Sono previsti ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, man mano che ci si avvicina al lancio ufficiale. Con il suo design elegante e caratteristiche avanzate, l’Edge 60 Fusion potrebbe rivelarsi una scelta valida per gli utenti di smartphone in cerca di un dispositivo economico ma potente.