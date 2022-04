Motorola Edge 30 è ufficiale: spessore ridottissimo, ma anche tanto altro

Ci sono ottime notizie per i tanti fan di Motorola. Da diverse settimane gli affezionati ai prodotti dell’azienda di proprietà di Lenovo attendevano novità in merito all’Edge 30, una versione “minore” rispetto all’Edge 30 Pro che Motorola ha provveduto ad ufficializzare lo scorso mese di febbraio.

Proprio nella giornata di ieri Motorola ha finalmente annunciato l’Edge 30, che fa il suo debutto ufficiale nei mercati europei, Italia compresa. La versione “standard” di questa serie sbarca quindi nel Vecchio Continente, ma ben presto raggiungerà anche altri mercati in Asia e Medio Oriente.

Ma quali sono le caratteristiche di questo nuovo telefono? Diciamo subito che anche se siamo di fronte ad un modello che si inserisce nel segmento di fascia media, le specifiche tecniche sono quasi da top di gamma. Il primo aspetto che salta subito all’occhio è lo spessore ridottissimo di questo smartphone, tanto che l’Edge 30 viene già considerato come lo smartphone più sottile tra i telefoni della sua classe.

Lo spessore, infatti, è di appena 6,79 millimetri, una scocca più sottile di quella di molti telefoni premium che abbiamo visto anche ultimamente. Nonostante questo dettaglio, l’Edge 30 mette comunque a disposizione una serie di specifiche di ottimo livello, a cominciare dal display OLED Full HD+ 1080p da 6,5 ​​pollici, in grado di supportare una frequenza di aggiornamento rapida di 144 Hz.

Il processore non è lo stesso dell’Edge 30 Pro, che risultava equipaggiato con il potentissimo chip Snapdragon 8 Gen 1: in questo caso, Motorola ha optato per un processore Snapdragon 778+ 5G (con 8 GB di RAM e 128 GB di storage), che non riesce ovviamente a garantire lo stesso livello prestazionale ma che può essere comunque considerato un buon compromesso.

Sul retro, il telefono dispone di un sensore di profondità da 50 megapixel f/1.8 (con stabilizzazione ottica), un secondo sensore ultrawide da 50 megapixel f/2.2 e un terzo sensore di profondità da 2 megapixel. Sul davanti, invece, l’Edge 30 può contare su una fotocamera selfie da 32 megapixel a bassa risoluzione.

Motorola Edge 30 si presenta inoltre con audio stereo Dolby Atmos, il supporto WiFi 6e e una batteria da 4.020mAh con ricarica TurboPower 33W che consente di ricaricare lo smartphone in pochi minuti. Il sistema operativo scelto da Motorola per questo telefono è Android 12.

Venendo infine ai prezzi, Edge 30 viene venduto anche in Italia nelle varianti di colore Meteor Grey e Aurora Green a 549,90 euro. Tuttavia, fino al 31 maggio gli utenti potranno sfruttare il coupon messo a disposizione da Amazon, che consente di risparmiare la bellezza di 150 euro e di assicurarsi il nuovo telefono di Motorola a soli 399,90 euro.

Fonte Android Authority