Motorola Edge+ compare su Geekbench: lancio previsto per il 23 febbraio

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che Motorola sia al lavoro su un nuovo smartphone. Le notizie trapelate sul web riferiscono che il nuovo telefono dell’azienda di proprietà di Lenovo dovrebbe chiamarsi Motorola Edge +.

Il primo a svelare l’esistenza di questo device è stato il noto “leaker” Evan Blass, la scorsa settimana. Secondo Blass, Motorola Edge + sarebbe stato lanciato negli USA con un design caratterizzato da un “foro” nel display. Ora è il portale di benchmark Geekbench a riportare i primi dettagli su questo nuovo prodotto.

Va detto che l’elenco di Geekbench non è particolarmente esaustivo, ma ci aiuta comunque a capire qualcosa della struttura di questo nuovo smartphone.

Secondo l’elenco, Motorola Edge + dovrebbe funzionare con Android 10 come sistema operativo, e sarà alimentato da un processore octa-core con frequenza di clock di base di 1,8 GHz. Inoltre, Geekbench ha elencato “burton” come scheda madre: si tratta di un aspetto molto interessante, dato che è la prima volta che compare questo nome in codice per un System-of-Chip. Al momento, non si conosce quale sarà il processore che alimenterà questo nuovo telefono. Pare confermata la presenza di 12 GB di RAM, anche se non è da escludere una variante di fascia alta con una RAM ancora più capiente.

Un altro sito, Pocket Lint, ha invece riferito che Motorola ospiterà un evento stampa la sera del 23 febbraio a margine del Mobile World Congress 2020. L’invito sembra fare riferimento proprio al Motorola Edge +, anche se non chiaramente: pertanto non resta che attendere dettagli più concreti da parte di Motorola.

Nei prossimi giorni gli utenti sperano di conoscere anche qualche caratteristica in più di questo nuovo dispositivo dell’azienda di proprietà di Lenovo, visto che le informazioni emerse nell’elenco di Geekbench sono piuttosto scarse.

Fonte Gadgets360