Motorola Edge 20, prezzo super: -48% su Amazon!

Gli appassionati di smartphone guardano sempre con grande attenzione al rilascio dei top di gamma da parte dei produttori principali, dato che i dispositivi premium sono dotati di caratteristiche tecniche ed estetiche davvero notevoli e dispongono di molte funzionalità. Tuttavia, molto spesso questi prodotti vengono messi in vendita a prezzi troppo elevati per le tasche di molti utenti, che preferiscono concentrarsi sugli smartphone di fascia media.

Alcuni prodotti mid-range sono comunque dotati di ottime specifiche nonostante il prezzo non eccessivo. Ecco perché quando uno di questi telefoni viene messo in vendita sul sito di Amazon ad un prezzo fortemente scontato gli utenti sono ovviamente stimolati ad acquistarlo. Proprio in queste ore è comparsa sul portale del colosso dell'e-commerce un'offerta strepitosa che riguarda Motorola Edge 20.

Si tratta di un ottimo telefono realizzato dall'azienda di proprietà di Lenovo, che consente di risparmiare 280 euro sul prezzo di listino: invece di 579,90 euro, infatti, Motorola Edge 20 viene venduto a 299,90 euro, con un risparmio del 48%.

Come accennato, il prodotto ottiene un elevato gradimento sotto tutti i punti di vista. Basti pensare all'apprezzatissimo display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel e frequenza di aggiornamento da 144 Hz: il pannello assicura un'eccellente brillantezza dei colori. Oltre ai selfie eccezionali con la fotocamera frontale da 32 MP, il comparto foto si avvale del sensore da 108 MP che registra video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel: la fotocamera è accompagnata all'ultragrandangolo da 8 MP e al Macro Vision da 16 MP.

Il processore che alimenta Motorola Edge 20 è un Qualcomm Snapdragon 778G, abbinato ad una GPU Adreno 642L, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Completa il quadro la batteria da 4.000 mAh, in grado di garantire una buona autonomia.