Motorola cancella all’ultimo il lancio del nuovo Razr e dell’X30 Pro

Tutti i fan di Motorola avevano cerchiato di rosso la data del 2 agosto. Nella giornata di ieri, infatti, l’azienda di proprietà di Lenovo avrebbe dovuto presentare ufficialmente i suoi due nuovi telefoni, vale a dire il nuovo Razr e l’X30 Pro (il primo smartphone Motorola dotato di un sensore della fotocamera da 200 MP, ndr), entrambi trapelati più volte in queste ultime settimane.

In particolare si percepiva una certa attesa per il dispositivo pieghevole, atteso con uno schermo esterno più grande e più funzionale e con specifiche tecniche notevolmente migliorate, con protagonista il processore Snapdragon Gen 1 di Qualcomm. Inoltre, i fan di Motorola erano stuzzicati anche dal fatto che la società aveva deciso di far debuttare il Razr 2022 una settimana prima del Samsung Galaxy Z Flip 4, il suo principale concorrente.

Tutto sembrava andare secondo i piani, ma solo qualche ora prima dell’evento Motorola ha deciso di annullare tutto, lasciando sconcertati i suoi fan. Il primo a dare la notizia è stato il direttore generale di Lenovo Mobile, Chen Jin (Lenovo ha acquisito la divisione mobile di Motorola da Google nel 2014, ndr).

Jin ha pubblicato un post su Weibo, nota piattaforma social cinese. L’annuncio del direttore generale di Lenovo Mobile è molto conciso e non rivela dettagli particolari sul motivo per cui l’evento è stato cancellato all’ultimo minuto. Inoltre, non si fa alcuna menzione sulla nuova data in cui verranno ufficializzati i due prodotti.

Jin ha semplicemente espresso gratitudine per l’interesse pubblico e il supporto per i dispositivi Motorola in arrivo e ha invitato gli utenti a tenere sotto controllo la piattaforma informativa ufficiale dell’azienda per ulteriori aggiornamenti.

Il sito Android Authority ipotizza che la cancellazione sia stata causata dalle crescenti tensioni geopolitiche, ulteriormente esacerbate dalla visita a Taiwan di Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

Fonte Phone Arena