Motorola non lascia, anzi raddoppia: dopo il Moto G9 Plus arriva anche il Moto E7 Plus

Subito dopo il lancio del Moto G9 Plus, avvenuto giovedì 10 settembre, Motorola ha annunciato anche un altro dispositivo. Si tratta di Moto E7 Plus, un nuovo telefono dell’azienda di proprietà di Lenovo, lanciato (per ora) solo in Brasile.

Come già trapelato in precedenti indiscrezioni, il nuovo Moto E7 Plus è alimentato con un processore Snapdragon 460 di Qualcomm, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata. Tuttavia, il dispositivo può vantare un’autonomia davvero notevole, grazie alla batteria da 5.000 mAh (con supporto per la ricarica cablata da 10 W, ndr) che garantisce una durata molto ampia.

Stando a quanto riportato sull’elenco sul sito Web di Motorola Brasile, il Moto E7 Plus è dotato di un display HD + da 6,5 ​​pollici con un “notch” a goccia. Sul retro, il dispositivo presenta un modulo fotocamera quadrato, con due sensori e un flash LED, insieme a uno scanner di impronte digitali. Motorola ha inoltre dotato il Moto E7 Plus di un sensore principale da 48 MP, assieme ad un sensore di profondità da 2 MP. Sul davanti, invece, il dispositivo è dotato di uno sensore per selfie da 8 MP.

Le opzioni di connettività sul Moto E7 Plus includono Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 b / g / n 2,5 Ghz. Il dispositivo consente anche di avere una doppia scheda SIM, con uno slot per schede microSD ibrido per l’espansione della memoria. Il Moto E7 Plus include anche un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta micro-USB per la ricarica e la sincronizzazione dei dati. Sul fronte del software, il dispositivo funziona con sistema operativo Android 10 con alcune personalizzazioni Motorola.

L’elenco di Moto E7 Plus afferma che il dispositivo sarà disponibile in due varianti di colore, ovvero Blu Navy e Bronzo Ambra. Tuttavia, la scheda tecnica non include informazioni su prezzi e disponibilità, pertanto non sappiamo se Moto E7 Plus arriverà anche da noi. Gli acquirenti interessati possono, tuttavia, registrarsi sul sito Web di Motorola per ricevere un avviso proprio su questi dettagli.

Fonte XDA