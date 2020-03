Motorola annuncia il Moto G8 con Snapdragon 665 e tripla fotocamera posteriore

Motorola ha finalmente lanciato il Moto G8. Il telefono arriva sul mercato diverso tempo dopo i tre membri principali della serie, ovvero Moto G8 Plus, Moto G8 Power e Moto G8 Play. Il Moto G8 sfoggia il classico design che abbiamo avuto modo di vedere su più telefoni Motorola di fascia media negli ultimi mesi, anche se l’azienda ha inserito alcuni aggiornamenti che vale la pena approfondire.

Il Moto G8 è attualmente elencato sul sito ufficiale brasiliano di Motorola, al prezzo di 1.299 real brasiliani (circa 250 euro). È disponibile nei colori bianco perla e blu neon. Motorola afferma in un post ufficiale sul blog che il Moto G8 sarà presto disponibile in diversi mercati in Asia, Australia, Europa e America Latina. La probabilità che il nuovo smartphone arrivi in Italia è quindi molto alta.

Venendo alle specifiche, Moto G8 è un telefono dual-SIM che funziona con Android 10 come sistema operativo, con interfaccia di serie. Lo smartphone è dotato di un display Max Vision HD + da 6,4 pollici (720×1,560 pixel) con proporzioni 19: 9. Inoltre, il design del lato anteriore prevede un “foro” posizionato nell’angolo in alto a sinistra, dove trova posto una singola fotocamera selfie da 8 MP. L’ultimo telefono di Motorola è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 665 octa-core con clock a 2,0 GHz, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di spazio a bordo che può essere ulteriormente espanso tramite una scheda microSD (fino a 512 GB).

La Moto G8 ha una tripla fotocamera posteriore e un modulo autofocus laser. La fotocamera principale è da 16 megapixel ed è in grado di registrare video 4K a 30 fps e video 1080p fino a 60 fps. Sul retro troviamo anche una fotocamera grandangolare da 8 megapixel con un obiettivo f / 2.2 e un campo visivo di 118 gradi e una fotocamera macro da 2 megapixel con un obiettivo f / 2.2.

Moto G8 è dotato di una batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica da 10 W. Motorola afferma inoltre che il Moto G8 ha un design “idrorepellente”.

Fonte Gadgets360