Moto G100, ufficiale il nuovo mid-range di Motorola: Snapdragon 870 5G, batteria da 5.000 mAh e 4 cam sul retro

Negli ultimi anni Motorola ha rilasciato sul mercato diversi smartphone mid-range che hanno ottenuto un certo riscontro tra gli utenti. La società ha fatto del “telefono economico e di lunga durata” il suo segno distintivo: basti pensare a modelli molto apprezzati come Moto G Play, G Power 2021, Moto G Stylus 2021 e Moto One 5G Ace, oltre ai nuovi Moto G10 e G30.

L’azienda di proprietà di Lenovo ha voluto insistere su questo aspetto, realizzando uno smartphone che propone anche delle interessanti migliorie in vari aspetti. Motorola ha infatti annunciato il Moto G100, che viene descritto come il suo device più veloce e prestante. Il telefono è infatti dotato del chipset Snapdragon 870 5G, una versione ottimizzata dell’865 Plus, capace di offrire velocità di clock più elevate e supporto Wi-Fi 6.

Il design del Moto G100 ricorda abbastanza i modelli Moto One 5G Ace e Moto G9 Power, principalmente a causa del sistema di fotocamere sul retro. Il modulo di forma quadrata, che ospita quattro sensori, è posizionato nell’angolo in alto a sinistra. Il prodotto si presenta con un display LCD da 6,7 ​​pollici con una risoluzione FullHD + (2520 x 1080) e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Presente anche un pannello HDR10 che copre lo spazio colore DCI-P3.

Come accennato, il processore è Snapdragon 870 5G, che si basa sulla CPU Kryo 585 (con clock fino a 3,2 GHz) e su una GPU Adreno 650. Gli ultimi benchmark hanno dimostrato che il chipset Snapdragon 888, ritenuto il più prestante di tutti, è solo il 10% più veloce dell’870, che è anche dotato sia del sistema Modem-RF Snapdragon X55 5G che del sottosistema Qualcomm FastConnect 6800 (pertanto Moto G100 è dotato di connettività Sub-6GHz 5G e Wi-Fi 6, ndr).

In termini di memoria abbiamo 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, con la possibilità di espansione fino a 1 TB tramite lo slot per schede microSD. Il dispositivo garantisce anche un jack per cuffie da 3,5 mm e una grande batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 20 W.

Il sistema a quattro fotocamere sul retro del Moto G100 è caratterizzato da un sensore principale da 64 MP con tecnologia Quad Pixel per una migliore sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Troviamo anche un sensore ultra-ampio da 16 MP, un sensore di profondità da 2 MP per i ritratti bokeh e anche un sensore ToF per una messa a fuoco automatica più precisa.

Per festeggiare il decimo anniversario della serie Moto G, l’azienda di proprietà di Lenovo ha deciso di proporre il Moto G100 – nelle colorazioni Iridescent Sky, Iridescent Ocean e Slate Grey – al prezzo di 499,99 euro: una promozione valida dal 26 marzo 2021 al 18 Aprile 2021. Poi il costo sarà di 599,90 euro.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena