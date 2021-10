Moto Tab G20 è ufficiale: Motorola torna protagonista nel settore tablet

Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere alcuni teaser ufficiali e di leggere una serie di indiscrezioni sul Moto Tab G20, il nuovo tablet di Motorola dopo anni di assenza dell’azienda in questo settore.

La società ha appena ufficializzato questo nuovo prodotto, che conferma molti dettagli già emersi. Alimentato con un processore MediaTek Helio P22T, il Moto Tab G20 può competere con Amazon Fire HD 8 e Samsung Galaxy Tab A7 Lite in termini di velocità e dimensioni dello schermo, ed è già una bella notizia.

Il Moto Tab G20 potrebbe sembrare piuttosto familiare. Non è una semplice impressione, dato che il device è praticamente identico al Lenovo Tab M8 Gen 3 presentato lo scorso giugno. Le somiglianze riguardano non solo l’aspetto generale, ma anche tutte le specifiche hardware e persino l’esperienza software Android 11, “senza bloatware”: un particolare che suggerisce come il Moto Tab G20 non verrà rilasciato in nessuno degli stessi mercati del Tab M8 Gen 3 della casa madre di Motorola.

Il Moto Tab G20, caratterizzato da un display da 8 pollici HD+ con risoluzione 1280 x 800 e refresh rate a 60 Hz, può contare anche su 3 GB di memoria RAM e 32 GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 1 TB tramite microSD). In termini di connettività troviamo il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac, il mini-jack da 3.5 mm e una microUSB Type-C. Sul retro è posizionata una fotocamera da 8 MP con autofocus, mentre davanti è presente un sensore da 2 MP.

La caratteristica più interessante di questo nuovo tablet di Motorola è senza dubbio la batteria da 5.100 mAh, che pare in grado di garantire fino a 18 ore di navigazione web continua con una singola carica.

Al momento il Moto Tab G20 viene venduto nel solo mercato indiano al prezzo di 10.999 rupie, pari a circa 128 euro al cambio attuale. Nonostante non disponga di un sensore di impronte digitali possiamo comunque considerarlo un buon prodotto per questa fascia di prezzo.

