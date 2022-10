Il Moto Razr 2022 sta per arrivare in Europa (ma che prezzo!)

Gli smartphone annunciati negli ultimi mesi dai produttori principali sono stati davvero molti e tutti particolarmente interessanti ed eccitanti. Lo scorso mese di agosto Samsung ha lanciato ufficialmente i suoi due nuovi pieghevoli, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, mentre il mese scorso è stata la volta di Apple con la nuova serie iPhone 14; ora tocca a Google, che sta per rilasciare Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Tuttavia ci sono anche altri smartphone che meritano di essere menzionati. Tra questi c’è sicuramente il Moto Razr 2022, che può essere considerata la risposta di Motorola all’eccellente Galaxy Z Flip di Samsung.

Ma perché non si percepisce una grande attesa intorno al Moto Razr 2022? Probabilmente, come riferisce anche Phone Arena, il motivo è da ricercare nel fatto che questo smartphone è stato rilasciato più di 2 mesi fa in Cina e non è ancora riuscito a ‘sbarcare’ nei mercati occidentali. Già lo scorso agosto Motorola aveva tranquillizzato i fan, assicurando che il Moto Razr 2022 sarebbe arrivato presto anche da queste parti, anche se finora non erano ancora giunti nuovi dettagli in tal senso.

Tuttavia, secondo quanto rivelato da uno degli informatori più famosi, il Razr 2022 “sta per essere lanciato in Europa”. Roland Quandt – che è senza dubbio uno dei leaker più affidabili – ha affermato in un tweet che non solo il Razr 2022 arriverà in Europa, ma anche che il nuovo smartphone di Motorola costerà ben 1.200 euro.

Motorola RAZR 2022 is about to launch in Europe. At a lovely 1200+ Euro price they’re probably gonna sell like 5 of them. Maybe 6. — Roland Quandt (@rquandt) October 10, 2022

Ciò significa che il Razr 2022 arriverà sul mercato ad un prezzo superiore a quello del Galaxy Z Flip 4: un aspetto che di certo non gioca a favore dell’azienda di proprietà di Lenovo e che probabilmente consentirà a Samsung di continuare a dominare il settore dei foldable anche in futuro.

Fonte Phone Arena