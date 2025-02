Moto Plus Bluetooth Turntable: un nuovo giradischi con casse esterne, ma le prestazioni deludono

Il Moto Plus Bluetooth Turntable si presenta come un'interessante proposta per gli amanti della musica, combinando design accattivante e funzionalità moderne. Tuttavia, ci sono diversi aspetti da considerare riguardo alla qualità audio e alle prestazioni generali. Questo articolo esplora in dettaglio le caratteristiche e le impressioni su questo prodotto, rendendo chiaro se rappresenti un reale passo avanti rispetto al modello precedente.

Dettagli dell'unboxing del giradischi

Quando si apre la scatola del Moto Plus, non ci sono sorprese particolari. Il grande imballaggio contiene il giradischi, un alimentatore, due casse e un manuale d’istruzioni, tutto ben sistemato e protetto. Non ci sono elementi da annotare riguardo alla presentazione iniziale, dato che la cura per l'imballo è evidente.

Appena estratto dalla confezione, il giradischi si rivela una replica del modello Majority Moto 2.0, con una differenza sostanziale: l'assenza di altoparlanti frontali. La rimozione di questi speaker, che nel precedente modello risultavano poco efficaci, conferisce al giradischi un aspetto più minimalista e ordinato. La base è realizzata in plastica nera opaca e presenta finiture curate che richiamano lo stile industrial chic. La parte superiore, con un effetto legno scuro, contribuisce ulteriormente al suo fascino estetico. Inoltre, il giradischi è dotato di un guscio di plastica per proteggerne il piatto dalla polvere, che può essere inclinato solo quando non è in riproduzione. Un avvertimento: la superficie del guscio è soggetta a graffi facilmente, quindi è consigliabile prestare attenzione a come viene trattato.

Caratteristiche tecniche e funzionalità del giradischi

Le considerazioni positive riguardanti il design si accompagnano a qualche critica sulle prestazioni meccaniche. Il guscio protettivo ha un sistema di inclinazione eccessivamente morbido, che rende poco pratico l’uso, mentre il braccio di lettura appare fragile e delicato. Tuttavia, il piatto è solido, supportato da un tappetino antiscivolo, e la riproduzione del vinile inizia immediatamente una volta posizionato il braccio, anche se manca il ritorno automatico al termine della lettura.

Le manopole di regolazione offrono una sensazione qualitativa piacevole e consentono la selezione dei giri fra 33, 45 e 78, anche se è necessario utilizzare un adattatore per i dischi a 45 giri, che è incluso nel giradischi. La puntina utilizzata è l'Audio-Technica AT3600L, una scelta entry-level che garantisce una qualità di suono appropriata rispetto ad altri modelli economici sul mercato. Per quanto riguarda la connettività, il giradischi supporta il Bluetooth 5.3 e ha diverse porte: AUX, jack per cuffie e USB, quest'ultima utile per digitalizzare i vinili grazie al pulsante "split" che consente di separare le tracce.

Valutazione degli altoparlanti esterni inclusi

Un aspetto che distingue il Moto Plus dalla sua versione precedente è l'inclusione di due altoparlanti esterni, che offrono una potenza complessiva di 60 W. Sebbene questa cifra sia inferiore rispetto ai 70 W di altri modelli come il Majority D40X, le casse rappresentano comunque un miglioramento rispetto agli altoparlanti integrati del Moto 2.0. Tuttavia, nonostante l'aumento di potenza, la qualità sonora non riesce a competere con quella delle D40X, risultando adeguata solo per ascolti non particolarmente critici. Questo potrebbe deludere chiunque si aspettava una prestazione audio più incisiva.

Il design delle casse rispecchia quello del giradischi, mantenendo l'effetto legno scuro e un tessuto nero sui diffusori. Le casse non presentano pulsanti o ingressi, ma solo un cavo integrato per il collegamento, mantenendo una linea estetica pulita e coerente. Il prezzo di lancio è di 169,95€, che rappresenta un incremento di circa 60€ rispetto al Moto 2.0. Questo aumento di prezzo potrebbe essere visto come giustificato, se i risultati sonori fossero più soddisfacenti.

Conclusione sul valore del prodotto

Il Moto Plus Bluetooth Turntable & External Speakers si colloca in una categoria particolare, rivolta a chi entra nel mondo dei giradischi e desidera un upgrade rispetto a modelli più basilari. Pur avendo un design attraente e una buona puntina audio, il sistema di altoparlanti inclusi non riesce a fornire le prestazioni attese, risultando più estetico che funzionale. La proposta complessiva è interessante, ma è importante considerare le limitazioni nelle prestazioni audio, che potrebbero non soddisfare le aspettative di chi cerca una qualità superiore.