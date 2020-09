Moto G9 Plus, Motorola lancia un nuovo smartphone con Snapdragon 730G e quattro cam sul retro

Motorola non si ferma e introduce un altro telefono della serie Moto G9. Come già trapelato in alcuni “leak”, l’azienda di proprietà di Lenovo ha appena ufficializzato in Brasile il Moto G9 Plus, che arriva dopo il lancio del Moto G9 e del Moto G9 Play.

Anche in questo caso Motorola è riuscita a fare un buon lavoro, proponendo un dispositivo dalle buone caratteristiche tecniche ad un prezzo tutto sommato accessibile. Moto G9 Plus è uno smartphone dotato di un display Super Screen HDR10 Full HD + Max Vision da 6,8 pollici ed è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 730G da 2,2 GHz. In termini di memoria, abbiamo 4 GB di RAM e 128 GB di storage, con supporto per schede microSD per l’espansione della memoria, se necessario.

Dal punto di vista del comparto foto, il Moto G9 Plus si presenta con ben quattro fotocamera sul retro, con una fotocamera principale da 64 megapixel con apertura f / 1.8, uno sparatutto ultra grandangolare da 118 gradi da 8 megapixel con apertura f / 2.2, un’altra fotocamera macro da 2 megapixel con apertura f / 2.2 e un ultimo sensore di profondità da 2 megapixel con apertura f / 2.2. Sul retro del Moto G9 Plus è presente anche il supporto flash LED, mentre sul davanti è posizionata una fotocamera anteriore da 16 megapixel, con apertura f / 2.0. Sul lato del prodotto troviamo invece un sensore di impronte digitali.

Il Moto G9 Plus è inoltre equipaggiato con una notevole batteria da 5.000 mAh, con supporto per la ricarica rapida TurboPower da 30 W. Le opzioni di connettività includono Bluetooth v5, Wi-Fi 802.11 ac, GPS, USB Type-C e un jack audio da 3,5 mm.

Il nuovo Moto G9 Plus ha un prezzo di partenza di 2.249,10 real brasiliani (circa 357 euro) per l’unico modello di archiviazione da 4 GB + 128 GB. Il portatile è disponibile nelle opzioni di colore Rose Gold e Blue Indigo, ed è già in vendita nel Paese sudamericano. Al momento non sappiamo se il device arriverà anche qui da noi.

Fonte Gadgets360