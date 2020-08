Moto G9 Play, il nuovo telefono è ufficiale anche in Italia: dettagli e prezzo

Il Moto G9 rilasciato da Motorola in alcuni mercati è stato appena lanciato dall’azienda di proprietà di Lenovo anche a livello internazionale, come “pronosticato” da diversi esperti del settore. Il nuovo medio-gamma, nei mercati globali, prende il nome di Moto G9 Play.

Questo nuovo telefono è dotato di un display LCD da 6,5 “con risoluzione HD +, e presenta anche un “notch” cosiddetto “a goccia” (in stile waterdrop, ndr) nella parte superiore, dove trova posto la fotocamera anteriore da 8 MP con apertura f / 2.2. Non c’è alcun sensore di impronte digitali sotto il pannello: Motorola ha infatti scelto di posizionarlo sul retro del Moto G9 Play.

Soffermandoci proprio sul lato posteriore, l’attenzione è principalmente attirata dalla tripla fotocamera, dove spicca un sensore principale da 48 MP con obiettivo f / 1.7, accompagnato da altre due cam, entrambe da 2 MP: una di queste è una fotocamera di profondità, mentre l’altra è una fotocamera macro. A bordo del prodotto troviamo anche un singolo flash LED, nascosto sul retro, che potrebbe essere considerato come quarta fotocamera.

Motorola ha scelto Qualcomm Snapdragon 662 come processore del Moto G9 Play, abbinandolo a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, compreso uno slot per schede microSD. Un altro aspetto interessante del Moto G9 è certamente il jack audio da 3,5 mm, senza dimenticare una porta USB-C per quella che forse è la caratteristica principale di questo nuovo prodotto: stiamo parlando della batteria da 5.000 mAh, che supporta la ricarica rapida da 20 W. Stando a quanto affermato dalla società, con questa batteria il device dovrebbe avere fino a 2 giorni di autonomia con una singola carica.

Moto G9 Play è atteso nel mercato italiano per il prossimo mese di settembre. Il telefono arriverà in due varianti di colore, Sapphire Blue e Forest Green. Il prezzo stabilito da Motorola è di 229,99 euro.

Fonte GSMArena