Moto G8 Power, prime foto dal vivo: il lancio si avvicina

Il prossimo Motorola Moto G8 Power è uscito per un breve lasso di tempo questa mattina sulla piattaforma Amazon UK. Anche se il rivenditore ha velocemente rimosso l’articolo, il tempo in cui è rimasto online è stato sufficiente perchè venissero catturare delle schermate della pagina con il dispositivo e le sue caratteristiche.

Sappiamo già che Moto G8 Power sarà con molta probabilità lanciato al Mobile World Congress (MWC) 2020, che si terrà a Barcellona, ​ alla fine di questo mese, tuttavia ora abbiamo già diverse indiscrezioni in merito allo smartphone.

Moto G8 Power: specifiche e caratteristiche

Secondo gli scatti e altre immagini che erano apparse su Amazon UK, la Moto G8 Power avrà una fotocamera frontale 25 MP e una configurazione con quattro telecamere posteriori. Le quattro telecamere includono un sensore primario da 16MP con un obiettivo ultrawide da 8MP, un teleobiettivo da 8MP e un sensore macro da 2MP. Sempre nel retro, sarà presente il logo Motorola posizionato centralmente che sarà incorporato di un lettore di impronte digitali.

Le rivelazioni di oggi hanno svelato che il telefono avrà un display un touchscreen LCD IPS da 6,36 pollici con una risoluzione di 2280 x 1080 pixel e sarà dotato di 4GB di RAM e 64GB di memoria nativa. Rapporti precedenti hanno rivelato che sarà guidato dal chipset Snapdragon 665 che si dice sarà lo stesso in dotazione anche i telefoni Moto G8 e Moto G Stylus.

Moto G8 Power presenterà una batteria da 5.000 mAh e sarà dotato di un supporto per la ricarica rapida da 18 W e avrà in funzione Android 10.

La pagina di Amazon UK ha anche condiviso che il dispositivo sarà disponibile nelle varianti di colore nero e blu Capri.

