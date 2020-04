Moto G8 Power Lite, Motorola presenta il nuovo telefono: il processore è Helio P35

Motorola ha appena ufficializzato un nuovo telefono. Si tratta di Moto G8 Power Lite, uno smartphone che era comparso sul web verso la fine di marzo e che sembra a prima vista un’ulteriore versione del Moto G8 Power lanciato il mese scorso.

Il prezzo di lancio del Moto G8 Power Lite è di 169 euro. Il telefono sarà disponibile in Messico e Germania nei prossimi giorni, ma nel giro di poche settimane sarà in vendita nella maggior parte dei mercati di America Latina, Europa, Asia e Australia. A giorni arriverà anche in Italia nelle opzioni di colore Arctic Blue e Royal Blue.

Come accennato, il Moto G8 Power Lite sembra somigliare in tutto e per tutto all’altro telefono presentato recentemente da Motorola. Tuttavia, rispetto al Moto G8 Power qualche differenza c’è.

Moto G8 Power Lite funziona con Android Pie come sistema operativo e presenta un display LCD IPS da 6,5 ​​pollici (729×1600 pixel) con un “notch” a forma di goccia d’acqua. Il nuovo smartphone è alimentato con un processore MediaTek Helio P35 (il Moto G8 Power ha invece un chip Snapdragon 665, ndr) da 2,3 GHz abbinato a 4 GB di RAM. Lo spazio di archiviazione integrato è pari a 64 GB e l’azienda offre l’espansione dello spazio di archiviazione utilizzando la scheda microsD (fino a 256 GB).

La tripla configurazione della fotocamera posteriore include un sensore principale da 16 megapixel con apertura f / 2.0 e PDAF, un obiettivo macro da 2 megapixel con apertura f / 2.4 e un obiettivo con profondità da 2 megapixel con apertura f / 2.4. Le funzioni della fotocamera includono HDR, modalità bellezza, effetto sfocatura doppia fotocamera, timer, panorama e l’integrazione con Google Lens. Sempre sul retro è presente anche un sensore di impronte digitali, mentre sulla parte anteriore troviamo una fotocamera da 8 megapixel con apertura f / 2.0.

Il Moto G8 Power Lite è equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh con supporto di ricarica da 10 W. Stando a quanto garantito da Motorola, lo smartphone dovrebbe arrivare a 19 ore consecutive di riproduzione video e 100 ore di riproduzione audio. Le opzioni di connettività includono 4G LTE, porta Micro-USB, jack audio da 3,5 mm, Bluetooth v4.2, Wi-Fi 802.11 b / g / n, GPS, A-GPS e GLONASS.

Fonte Gadgets360