Moto G7 Plus comincia a ricevere Android 10 in Brasile e Messico: presto anche da noi?

Motorola ha iniziato a distribuire l’aggiornamento stabile di Android 10 sul Moto G7 Plus. Come rivelato da diverse testate, l’update è stato individuato in Brasile e in Messico. L’aggiornamento è stato lanciato per la prima volta come beta test la scorsa settimana.

La pagina di supporto di Motorola in Brasile ha già confermato che l’aggiornamento è stato lanciato in forma stabile. Tra le novità previste con questo update spiccano tutte le funzionalità standard di Android 10, come la navigazione gestuale completa, il tema scuro, i migliori controlli sulla privacy e altro ancora. L’aggiornamento introduce sul Moto G7 Plus anche le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di dicembre 2019.

Il fatto che il Brasile sia il primo mercato a ricevere l’aggiornamento non è una sorpresa, dato che Motorola riscuote un larghissimo consenso nel paese sudamericano. Tuttavia, l’aggiornamento dovrebbe raggiungere altri mercati nelle prossime settimane, compresi quelli europei.

Altri telefoni Motorola hanno già ricevuto l’aggiornamento alla decima versione del robottino verde, come ad esempio Motorola One Power e Motorola One Vision. Entrambi questi telefoni erano alimentati dal software Android One di serie: ciò vuol dire che Moto G7 Plus è il primo telefono non Android One dell’azienda a ricevere l’aggiornamento ad Android 10.

Va sottolineato che il Moto G7 Plus non ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 10 in maniera così rapida: basti pensare che l’attuale versione del sistema operativo di Google è stata ufficializzata ben cinque mesi fa. Tuttavia, come hanno fatto notare molti esperti del settore, Motorola non ha mai “brillato” dal punto di vista degli aggiornamenti software da quando è stata ceduta a Lenovo. Prima di allora, la storica azienda forniva gli aggiornamenti software con una certa regolarità, ma dal 2014 in poi questo aspetto è stato abbastanza trascurato.

Fonte XDA