Moto G54 5G riceve Android 15: gli aggiornamenti di Motorola, Samsung e HUAWEI

Il panorama degli aggiornamenti software per diversi dispositivi mobili è in continua evoluzione. Motorola ha recentemente dato il via al rilascio di Android 15 per il suo smartphone di successo, il Moto G54 5G, permettendo agli utenti di sfruttare al meglio le ultime funzionalità offerte da Google. Oltre a Motorola, anche HUAWEI e Samsung hanno aggiornato i loro dispositivi, offrendo miglioramenti e patch di sicurezza. Scopriamo nel dettaglio tutte le novità.

Motorola Moto G54 riceve Android 15 in Italia

È ufficiale: Motorola ha avviato la distribuzione dell'aggiornamento ad Android 15 anche in Italia, riguardante il Moto G54, uno smartphone di fascia medio-bassa presentato a agosto 2023 con Android 13 preinstallato. Questo aggiornamento giunge a meno di un anno dal rilascio della precedente versione, confermando l'impegno della casa nella fornitura di software aggiornato.

L'aggiornamento ha un peso considerevole di 2,16 GB e porta il dispositivo alla versione V1TD35H.83-20-5, superando la versione U1TDS34.94-12-9-10-2, distribuita solo a gennaio. Un aspetto fondamentale di questa nuova versione è l'inclusione delle patch di sicurezza aggiornate al 1 gennaio 2025, importante per mantenere il dispositivo protetto da vulnerabilità.

Ma quali novità porta con sé Android 15? Il changelog evidenzia alcune migliorie, come una maggiore fluidità grafica e prestazioni più elevate delle applicazioni. Gli utenti potranno anche notare avvisi più chiari per la registrazione dello schermo e un passaggio tra lingue semplificato. Un’innovazione significativa riguarda il nuovo design del centro di controllo: gli utenti possono scegliere tra l'“Stile classico,” in cui il pannello di controllo e le notifiche coabitano, e l’“Stile moderno,” che divide nettamente i due elementi, rendendo l’interfaccia utente più user-friendly.

Aggiornamenti Samsung per smartphone e cuffie

Samsung non rimane indietro nel fornitore di aggiornamenti per i suoi dispositivi. Recentemente ha rilasciato aggiornamenti per tre smartphone di fascia media e due modelli di cuffie Galaxy. I tre smartphone aggiornati sono il Samsung Galaxy A52 e i pieghevoli Galaxy Z Flip3 5G e Z Fold3 5G. Questi dispositivi ricevono ora le patch di sicurezza di febbraio 2025, che affrontano 35 vulnerabilità di Android e aggiungono miglioramenti al sistema operativo.

L'aggiornamento per il Galaxy A52 si attua attraverso il firmware A525FXXSAFYB1, mentre per i Galaxy Z Flip3 5G e Z Fold3 5G i firmware sono rispettivamente F711BXXSBIYB1 e F926BXXSAIYB1. Gli utenti italiani possono ora beneficiare di queste patch, che contribuiscono a un utilizzo più sicuro e fluido dei dispositivi.

In aggiunta, Samsung ha apportato miglioramenti anche alle cuffie Galaxy Buds 3 Pro. Il nuovo firmware in distribuzione, R630XXUOAYB3, mira a migliorare l’affidabilità e la stabilità del sistema audio, un aspetto cruciale per gli amanti della musica e dei contenuti multimediali.

HUAWEI Watch Ultimate si aggiorna

HUAWEI non si ferma e continua a rilasciare aggiornamenti per i propri dispositivi. Dopo aver aggiornato la linea di smartphone Pura70, è adesso il turno dello smartwatch HUAWEI Watch Ultimate, che passa alla versione 5.0.0.22 di HarmonyOS. Questo update, del peso di circa 37 MB, apporta ottimizzazioni mirate alla stabilità del sistema.

L’aggiornamento arriva via il firmware CLB-B19 5.0.0.22, attualmente in fase di distribuzione globale. Anche se le modifiche non sono state specificate in dettaglio, ogni passo verso una maggiore stabilità è benvenuto, specialmente per gli utenti che utilizzano il dispositivo per monitorare salute e attività fisica.

Come aggiornare i dispositivi Motorola, Samsung e HUAWEI

Per concludere, è fondamentale sapere come procedere all’aggiornamento dei propri dispositivi. Gli utenti Motorola Moto G54 possono controllare la disponibilità dell'aggiornamento direttamente dalle impostazioni, accedendo alla sezione aggiornamenti software. Per quanto riguarda i dispositivi Samsung, come il Galaxy A52, il Galaxy Z Flip3 5G e il Galaxy Z Fold3 5G, nonché le cuffie Galaxy Buds 3 Pro, gli utenti devono navigare nel menu delle impostazioni e cercare l'aggiornamento software per installare la versione più recente.

Per l'HUAWEI Watch Ultimate, è necessario controllare la sezione dedicata agli aggiornamenti all'interno dell’app companion corrispondente. Assicurandosi di avere una connessione stabile e sufficiente spazio disponibile, gli utenti possono facilmente tenere i loro dispositivi aggiornati e sfruttare al massimo le novità.