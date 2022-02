Moto G22 sarà il prossimo mid-range di Motorola: tutti i dettagli

I fan di Motorola si aspettano grandi cose dall’azienda di proprietà di Lenovo in questo 2022, anche se finora la società ha cominciato l’anno con una certa calma. Seguendo un trend ormai consolidato negli ultimi due anni, Motorola ha finora introdotto solo il Moto G Stylus 2022, un telefono ufficializzato due settimane fa con display 6,8″ IPS LCD (MaxVision), processore MediaTek Helio G88, tre fotocamere posteriori e una batteria da 5.000 mAh.

Tuttavia, sembra proprio che anche Motorola sia pronta a calare molti assi nella manica. Tanto per cominciare c’è l’Edge 30 Pro, ovvero la versione globale dell’Edge X30 lanciato solo in Cina, che dovrebbe essere lanciato sul mercato la prossima settimana; ma non è tutto, perché già in primavera Motorola lancerà molti nuovi mid-range, in particolare il Moto G22.

Il nome suggerisce che il telefono sia una sorta di successore del Moto G20 lanciato lo scorso anno (Motorola non ha mai lanciato un Moto G21 e il motivo non è chiaro). Nils Ahrensmeier, leaker solitamente molto affidabile, sostiene che il Moto G22 adotterà il design che abbiamo visto nel dispositivo fatto trapelare di recente da un altro celebre informatore come Evan Blass con il nome in codice “Hawaii+”: se questa ipotesi dovesse essere confermata, il prodotto arriverà con un “foro” sul display al posto del “notch” che abbiamo visto sul G20 e che ormai larga parte del settore tecnologico considera ampiamente superato.

E per quanto riguarda tutte le altre caratteristiche? Sempre Nils Ahrensmeier si aspetta che il Moto G22 arrivi sul mercato con uno schermo LCD IPS da 6,5 ​​pollici, con refresh rate a 90 Hz e una risoluzione di 1600 x 720 pixel (quindi niente OLED, come invece suggerito da Blass). Inoltre, per il leaker il prodotto potrà contare su un chip MediaTek Helio G37, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, su una fotocamera posteriore principale da 50 MP con apertura f/1.8, una fotocamera ultragrandangolare secondaria da 8 MP con apertura f/2.2 e un sensore macro/profondità da 2 MP.

Sul davanti troveremo una fotocamera singola da 16 MP con apertura f/2,45. Il prodotto verrà infine equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh e funzionerà con Android 12 come sistema operativo.

Tutto sommato si tratta di una buona scheda tecnica per uno smartphone che dovrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo vicino ai 200 euro. La fotocamera principale sul retro, l’ottima batteria e Android 12 rappresentando senz’altro dei punti di forza nel segmento dei medio-gamma.

Fonte Phone Arena