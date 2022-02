Moto G Stylus 2022 è ufficiale: tutte le specifiche. Arriverà anche da noi?

Mentre tutti i riflettori sono (giustamente) puntati sui Galaxy S22, i nuovi telefoni che Samsung presenterà ufficialmente mercoledì 9 febbraio nel corso del suo evento Unpacked, un altro importante produttore lancia uno smartphone molto atteso dagli utenti.

Stiamo parlando del Moto G Stylus, il nuovo dispositivo di Motorola, che mira a soddisfare un pubblico molto meno esigente rispetto ai top di gamma di Samsung. Tuttavia, pur rientrando nella fascia media con un prezzo accessibile, questo smartphone da 6,8 pollici ha sicuramente delle cose interessanti e persino originali, a cominciare dallo stilo integrato che non è affatto scontato trovare su un prodotto dal costo non così alto.

Il Moto G Stylus viene infatti lanciato negli USA a 299,99 dollari, più o meno 260 euro al cambio attuale: non sappiamo ancora se il device arriverà anche nei mercati europei. Non è scontato, dato che lo Stylus 2021 non è sbarcato da queste parti.

Il nuovo smartphone di Motorola si presenta con 128 GB di spazio di archiviazione interno ma senza connettività 5G, ed è senza dubbio un dettaglio che non farà piacere ai fan dell’azienda di proprietà di Lenovo. Moto G Stylus 4G LTE è alimentato con un SoC MediaTek Helio G88 (non c’è molta differenza con Snapdragon 480 che equipaggiava il Moto G Stylus 5G dello scorso anno) e può contare su una batteria da 5.000 mAh che promette “fino a due giorni di autonomia” tra una ricarica e l’altra.

Oltre ai 128 GB di spazio di archiviazione, il telefono di Motorola è attrezzato con 6 GB di RAM e presenta un corpo realizzato interamente in plastica. Ma la vera “chicca” è la frequenza di aggiornamento a 90 Hz, un netto miglioramento rispetto al precedente refresh rate a 90Hz: certo, non siamo alle frequenze di aggiornamento a 120Hz dei top di gamma, ma il Moto G Stylus 4G LTE è appunto un mid-range.

Lo schermo “Max Vision” da 6,8 pollici sembra più o meno invariato, con una risoluzione Full HD+ e 2460 x 1080 pixel, cornici sottili e un foro al centro dove trova posto una fotocamera anteriore da 16 MP. Sul retro, la fotocamera principale da 48 MP del Moto G Stylus 5G è sostituita da un sensore da 50 MP con apertura f/1.9 anziché f/1.7; abbiamo poi un sensore secondario da 8 MP per gli scatti ultragrandangolari e macro, mentre il terzo sensore da 2 MP è pensato per la profondità.

Le colorazioni scelte da Motorola per questo suo nuovo telefono sono Metallic Rose e Twilight Blue. Inoltre, il dispositivo viene fornito con una penna monocolore di serie che l’azienda pubblicizza come “perfetta per navigare ed evidenziare, oltre che per la modifica e il completamento di qualsiasi attività che richieda la massima precisione.”

Fonte Phone Arena