Ecco come sarà il Moto G Stylus 2021: il leaker Evan Blass svela molte specifiche

Da diverso tempo, Motorola rilascia numerosi dispositivi della serie Moto G ogni anno. All’inizio del 2020 la società di proprietà di Lenovo ha ampliato la famiglia di telefoni economici con un modello dotato di penna.

Parliamo ovviamente del Moto G Stylus, e della possibilità che presto arrivi sul mercato il successore di questo prodotto. Lo rivela uno dei leaker più affidabili al mondo, Evan Blass, che afferma di conoscere già molte specifiche tecniche di questo smartphone.

Evan Blass, noto anche con il suo nickname Twitter @evleaks, non ha mostrato rendering del “Moto G Stylus 2021”. Tuttavia, il leaker ha suggerito comunque due importanti modifiche visive rispetto al predecessore da 6,4 pollici. Questo mid-ranger del 2021 dovrebbe allargare notevolmente lo spazio dello schermo, arrivando fino a 6,81 pollici pur mantenendo essenzialmente la stessa risoluzione “Full HD +”.

L’altra modifica, anch’essa di una certa importanza, vede il lettore di impronte digitali spostarsi dalla parte posteriore a quella laterale del dispositivo. Un dettaglio che potrebbe non piacere a tutte quelle persone che speravano che il 2021 avrebbe portato la tecnologia di riconoscimento delle impronte digitali in-display ad un prezzo inferiore ai 400 dollari.

Ovviamente, ci sono anche una serie di altri aggiornamenti in cantiere, tra cui il salto dal processore Snapdragon 665 a un modello Snapdragon 675 leggermente più veloce, oltre all’aggiunta di un sensore di profondità da 2 MP sul retro del telefono. Curiosamente, il Moto G Stylus 2021 (che è un nome assolutamente non confermato, ndr) potrebbe sostituire l’obiettivo ultra grandangolare da 16 MP del suo predecessore con una fotocamera da 8 MP dello stesso tipo, anche se ciò non significa necessariamente un calo in termini di performance.

Lo stesso vale per i sensori da 48MP primari e da 2MP macro rivolti all’indietro, così come per la selfie cam da 16MP posizionata nel “foro” del G Stylus di nuova generazione. Nel frattempo, si presume che non ci saranno cambiamenti relativi alla batteria da 4.000 mAh, che dovrebbe tuttavia ridurre i suoi punteggi di resistenza a causa dell’aumento delle dimensioni dello schermo.

Fonte Phone Arena