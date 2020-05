Moto G Pro arriva in Europa (anche in Italia): tutte le specifiche e il prezzo

Moto G Pro ha fatto il suo debutto in Germania e proprio nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità del suo lancio anche nel mercato italiano.

Agli utenti non è sfuggito che si tratta praticamente di una versione “europea” del Moto G Stylus, uno smartphone che l’azienda di proprietà di Lenovo aveva lanciato negli USA lo scorso mese di febbraio. Un lancio importante, quello di Motorola, dato che il Moto G Pro è il primo smartphone dell’azienda ad arrivare in Europa dotato di pennino Stylus.

Il Moto G Pro viene venduto ad un prezzo di 329 euro per la sola opzione di archiviazione da 4 GB + 128 GB. Come confermato dalla stessa azienda in un post sul blog, le spedizioni cominceranno all’inizio di giugno nell’opzione di colore Mystic Indigo, anche se non è stata specificata la data di disponibilità esatta.

Venendo alle specifiche, Moto G Pro si basa sulla piattaforma Android One e funziona con Android 10, l’attuale versione del sistema operativo di Google. Il nuovo telefono dell’azienda di proprietà di Lenovo è dotato di un display Max Vision da 6,4 pollici full-HD + (1.080 x 2.300 pixel) ed è inoltre alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 665, abbinato a 4 GB di RAM e 128 memoria integrata che può essere ulteriormente espansa tramite una scheda microSD (fino a 512 GB).

Per quanto riguarda il comparto foto, sul retro del nuovo device di Motorola troviamo una tripla fotocamera, con un sensore principale da 48 megapixel con apertura f / 1.7, una fotocamera ultra-wide da 16 megapixel con apertura f / 2.2 e una fotocamera macro da 2 megapixel con apertura f / 2.2. Sempre sul retro è presente anche un sensore Time of Flight e un sensore per le impronte digitali. Sul lato anteriore, invece, il Moto G Pro è dotato di una fotocamera da 16 megapixel con apertura f / 2.0.

Il telefono è inoltre equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica TurboPower da 15 W. Le opzioni di connettività su Moto G Pro includono 4G LTE, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 mm, Bluetooth v5.0 e supporto NFC.

