Moto G Power e Moto G Stylus sono ufficiali: tutte le specifiche e i prezzi

Motorola ha lanciato un paio di nuovi telefoni prima del Mobile World Congress 2020. Si tratta di Moto G Power e Moto G Stylus, due smartphone che negli ultimi tempi erano stati interessati da una serie di indiscrezioni.

Ecco perchè l’annuncio di Motorola non coglie di sorpresa gli esperti del settore e tantomeno gli utenti, che si aspettavano una “release” di entrambi i prodotti in questi giorni.

Il Moto G Power ha un prezzo di partenza di 249,99 dollari (circa 230 euro) e sarà presto disponibile negli Stati Uniti e in Canada tramite i principali corrieri e partner al dettaglio come Best Buy, B&H Photo, Walmart e Amazon. Per quanto riguarda la Moto G Stylus, la cifra stabilita dall’azienda di proprietà di Lenovo è di 299,99 dollari (circa 275 euro): anche questo telefono sarà disponibile in Canada e USA. Motorola non ha ancora rivelato i dettagli sulla disponibilità internazionale dei due nuovi dispositivi, anche se non sembrano esserci dubbi sul lancio globale.

Moto G Power utilizza Android 10 come sistema operativo, con un’interfaccia di serie. Il device è dotato di un display Max Vision da 6,4 pollici Full HD + (1080 x 2300 pixel) con proporzioni 19,17: 9 e rapporto schermo-corpo dell’88%, con tanto di foro nel display. Lo smartphone è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 665 abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile tramite una scheda microSD (fino a 512 GB).

La tripla configurazione della fotocamera posteriore di Moto G Power include un sensore principale da 16 megapixel con apertura f / 1.7, assistito da un obiettivo grandangolare da 8 megapixel con un campo visivo di 118 gradi e un sensore macro da 2 megapixel. Sulla parte anteriore Motorola ha posizionato una fotocamera da 16 megapixel all’interno del suddetto foro. Lo smartphone è infine equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh con supporto per ricarica rapida da 10 W.

Anche Moto G Stylus funziona con Android 10. Le caratteristiche principali di questo smartphone sono un display Max Vision da 6,4 pollici Full HD + (1080 x 2300 pixel) e un processore Qualcomm Snapdragon 665, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che può essere ulteriormente espansa tramite una scheda microSD (fino a 512 GB).

Anche in questo caso abbiamo una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 megapixel, una action camera da 16 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Davanti ecco una fotocamera da 16 megapixel con apertura f / 2.0. Infine, la batteria del Moto G Stylus è un pò più piccola rispetto al Moto G Power: 4.000 mAh, con supporto di ricarica rapida da 10 W.

Fonte Gadgets360