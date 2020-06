Moto G Fast e Moto E (2020), Motorola presenta i due nuovi telefoni: specifiche e prezzi

Moto G Fast e Moto E (2020) sono i nuovi smartphone appena lanciati da Motorola. Come si evince anche dal nome, Moto G Fast è un nuovo modello della serie Moto G con una tripla fotocamera posteriore e un display con “foro”, mentre Moto E (2020) si presenta come il modello di settima generazione della famiglia Moto E.

Il Moto G Fast è dotato di un display Max Vision HD + da 6,4 pollici (720×1,560 pixel) con 268ppi di densità di pixel e proporzioni 19: 9. Lo smartphone ha un processore Qualcomm Snapdragon 665 octa-core, abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile tramite scheda microSD (fino a 512 GB).

Sul retro del dispositivo troviamo tre fotocamere, con un sensore primario da 16 megapixel, un secondario da 8 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare f / 2.2 con campo visivo (FoV) di 118 gradi e un terzo sensore da 2 megapixel che ha un obiettivo macro f / 2.2. Sempre sul retro è presente anche il sensore per le impronte digitali, mentre sul davanti è invece posizionata una fotocamera da 8 megapixel.

Le opzioni di connettività includono 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB di tipo C. Motorola ha equipaggiato lo smartphone con una batteria da 4.000 mAh che supporta una ricarica rapida da 10 W e fino a due giorni di autonomia con una singola carica.

Il Moto E (2020) ha un display Max Vision da 6,2 pollici HD + (720×1,520 pixel) con 271ppi di densità pixel e proporzioni 19: 9. Il telefono è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 632 octa-core, abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interno espandibile tramite scheda microSD (fino a 512 GB).

La doppia fotocamera posteriore comprende un sensore primario da 13 megapixel con obiettivo f / 2.0 e un sensore secondario da 2 megapixel con obiettivo f / 2.2. Sul davanti è invece presente una fotocamera da 5 megapixel. Moto E (2020) funziona con una batteria da 3.550 mAh che supporta la ricarica standard da 5 W e garantisce fino a due giorni di autonomia con una singola carica.

Il prezzo di Moto G Fast è di 199,99 dollari (circa 177 euro) per la singola variante di archiviazione da 3 GB + 32 GB. Il telefono è disponibile in una sola opzione di colore bianco perla. Moto E (2020) in colorazione Blu Notte costa invece 149,99 dollari (circa 133 euro) per il singolo modello di archiviazione da 2 GB + 32 GB. Sia Moto G Fast che Moto E saranno disponibili per l’acquisto negli Stati Uniti a partire dal 12 giugno.

