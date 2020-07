Moto G 5G Plus è ufficiale: Snapdragon 765, 4 cam sul retro e batteria da 5000 mAh

Moto G 5G Plus è il nuovo smartphone appena ufficializzato dall’azienda di proprietà di Lenovo. Il telefono sarà disponibile in Europa già da oggi (Italia compresa), anche se Motorola ha già dichiarato che lancerà il dispositivo anche sul mercato statunitense.

Il Moto G 5G Plus funziona con Android 10 come sistema operativo ed è dotato di un display LCD Full HD + da 6,7 ​​pollici (1080×2520 pixel) con proporzioni 21: 9, densità pixel 409ppi, frequenza di aggiornamento 90Hz e supporto HDR10. Il nuovo device dell’azienda è alimentato con un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765 abbinato a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione. L’archiviazione è ulteriormente espandibile utilizzando uno slot per schede microSD dedicato (fino a 1 TB).

Sul retro del Moto G 5G Plus è presente una fotocamera quadrupla, con un sensore posteriore da 48 megapixel con apertura f / 1.7, un obiettivo grandangolare da 8 megapixel con campo visivo di 118 gradi e apertura f / 2.2, un obiettivo macro da 5 megapixel con apertura f / 2.2 e un sensore di profondità da 2 megapixel con apertura f / 2.2.

Sul davanti, il Moto G 5G Plus ha una doppia fotocamera all’interno del doppio foro, con un sensore principale da 16 megapixel con apertura f / 2.0 e un obiettivo grandangolare da 8 megapixel.

Tra le caratteristiche più interessanti del Moto G 5G Plus va certamente menzionata la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida TurboPower 20W. Presente anche un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Le opzioni di connettività includono porta USB Type-C, 5G SA / NSA, jack audio da 3,5 mm, Bluetooth v5.1, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, NFC e altro ancora.

Moto G 5G Plus ha un prezzo di partenza di 349 euro per il modello con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, e 399 euro per la variante da 6 GB RAM + 128 GB di memoria interna. Lo smartphone è stato lanciato in un’unica opzione di colore Surfing Blue.

Fonte Gadgets360