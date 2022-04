Moto G 5G e G Stylus 5G 2022, Motorola presenta i due nuovi smartphone

Dopo il buon successo ottenuto da Moto G e Moto G Stylus, lanciati rispettivamente a novembre 2020 e giugno 2021, Motorola ha deciso che è arrivato il momento di rilasciare sul mercato le nuove versioni di questi due telefoni.

L’azienda di proprietà di Lenovo ha infatti annunciato il Moto G 5G e il Moto G Stylus 5G (2022), entrambi con specifiche migliorate ma inevitabilmente caratterizzati da un leggero aumento di prezzo.

Partendo proprio dal Moto G Stylus 5G 2022, notiamo subito la presenza di un grande display LCD da 6,8 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz. Il display ha cornici relativamente piccole e angoli arrotondati: al centro spicca la presenza di una fotocamera anteriore all’interno di un foro.

Il nuovo Moto G Stylus 5G (2022) misura 168,9 x 75,8 x 9,3 mm, ha un peso di 215 grammi ed è resistente all’acqua (dispone della certificazione IP52). Come molti altri telefoni Motorola attuali, anche questo dispositivo ospita il suo sensore di impronte digitali nel pulsante di accensione.

Il pennino integrato di questo nuovo prodotto è senz’altro una delle “chicche”: lo troviamo nell’angolo destro del lato inferiore. Lo smartphone risulta equipaggiato con un solo altoparlante, che si trova tra lo stilo e la porta di ricarica USB-C, ma può contare anche su un jack per cuffie da 3,5 mm.

Il Moto G Stylus 5G (2022) sfoggia inoltre un nuovissimo sistema a tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 MP f/1.9 con tecnologia Quad Pixel e OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine). La tecnologia Quad Pixel combina quattro pixel in uno più grande, producendo scatti notturni più grandi e risparmiando memoria.

Le altre due fotocamere sono uno sparatutto ultra grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale a cui abbiamo fatto accenno in precedenza è uno sensore da 16 MP f/2.2, anch’essa con tecnologia Quad Pixel.

Il Moto G Stylus 5G (2022) è inoltre alimentato con un chip Snapdragon 695, con 4 GB, 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria espandibile. La batteria che alimenta questo device è da 5.000 mAh (dovrebbe durare fino a due giorni con una singola ricarica, ndr) con supporto alla ricarica da 10W, mentre il sistema operativo è Android 12.

Per quanto riguarda invece il Moto G 5G 2022, siamo di fronte ad un telefono con un design “tradizionale”. Il display LCD da 6,5 ​​pollici a 90 Hz presenta una risoluzione HD+; il sensore di impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione. Anche qui ritroviamo la certificazione IP52 che assicura la resistenza all’acqua del prodotto, così come il jack per cuffie da 3,5 mm.

Sul retro ci sono tre fotocamere: il sensore principale da 50 MP dispone anche della tecnologia Quad Pixel, mentre gli altri due sensori sono un macro da 2 MP e un sensore di profondità, sempre da 2 MP. La fotocamera frontale è invece da 13 MP. Il processore che alimenta il Moto G 5G 2022 è un MediaTek Dimensity 700, con 4 GB o 6 GB di RAM e 64 GB o 256 GB di memoria espandibile. La batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10W e Android 12 come sistema operativo completano il quadro.

Venendo infine ai prezzi, Moto G 5G sarà in vendita negli USA dal 19 maggio al prezzo di 399,99 dollari (circa 370 euro al cambio attuale): per quanto riguarda invece il Moto G Stylus 5G 2022, il prodotto è già in prevendita negli Stati Uniti al prezzo di 499,99 dollari (circa 462 euro). Al momento non sappiamo se i due telefoni arriveranno anche nel mercato italiano.

Fonte Phone Arena