Moto Edge X30 pronto per il lancio globale: ecco la data!

Motorola è stato il primo produttore di smartphone a lanciare uno smartphone alimentato con il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 1, il processore presentato da Qualcomm lo scorso 30 novembre e capace di fornire prestazioni davvero sensazionali.

Parliamo ovviamente del Moto Edge X30, un telefono che ha inevitabilmente attirato le attenzioni di tutti ma che per ora è stato messo a disposizione nel solo mercato cinese. Ancora per poco, però, perché stando alle ultime indiscrezioni pare proprio che l’azienda di proprietà di Lenovo sia ormai pronta a lanciare il suo nuovo smartphone nei mercati internazionali.

La “release” globale del Moto Edge X30 dovrebbe avvenire il 24 febbraio, subito prima del Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo. Il teaser, pubblicato su Twitter, non sembra lasciare dubbi sul fatto che finalmente vedremo il Moto Edge X30 in tutto il mondo.

Secondo Phone Arena ci sono buone possibilità che la versione globale del Moto Edge X30 arrivi nei mercati internazionali con un nome diverso. Il dispositivo potrebbe infatti chiamarsi Moto Edge 30 Pro, pur mantenendo le stesse specifiche della sua controparte cinese. Pertanto, lo smartphone sarà comunque alimentato con l’ultimo chipset di Qualcomm e avrà un display OLED FHD + da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Inoltre, il telefono si presenterà con una tripla fotocamera posteriore, caratterizzata da due sensori da 50 MP e un terzo sensore da 2 MP. Infine, lo smartphone sarà equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh, con tanto di ricarica da 68 W, oltre a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

I prezzi della versione globale di questo dispositivo non sono stati ancora comunicati: in Cina, il costo del Moto Edge X30 parte da 2.999 yuan (circa 413 euro) e arriva fino 3.999 yuan (circa 550 euro al cambio attuale) per il modello con la fotocamera sotto al display.

Fonte Android Authority